Gazdagságra vágysz? Ezt az 5 talizmánt tedd pénztárcádba és rád talál az anyagi bőség

Egy ősrégi babona, hogy aki üresen hurcolja a pénztárcáját, a jólétet is távol tartja magától. Azonban vannak olyan szerencsehozó tárgyak, amiktől ősi tanítások alapján felfoghatatlan pénzáramlás indulhat irányunkba. Összeszedtük azt az 5 talizmánt, amivel magadhoz vonzhatod az anyagi bőséget.

Bizonyos talizmánok vonzzák a pénzt a tárcánkba.

Forrás: Shutterstock

Ezt az 5 talizmánt hordd a pénztárcádban, és megérkezik a gazdagság

1. Kínai érme vörös szalaggal átkötve

A pénzhozó tárgyak egyik legősibb képviselője, mely a feng shui szerint gazdagságot és szerencsét hoz. A vörös szalag megmozgatja a pénzenergiákat, míg a pénzérme az anyagi stabilitást jelképezi, együttes erejük kövér összegeket vonz be. A kínai szerencseérmékhez különféle webshopokban könnyedén hozzájuthatsz.

Legjobb, ha állandóan pénztárcánkban van, ha pedig több talizmánt kötünk egybe, csak még jobban fokozhatjuk a hatást.

2. Piros papír piros cérnával átkötve

A piros az egyik legerősebb szín, amivel a jólétet és gazdagságot magunkhoz vonzhatjuk be. Ha egy piros papírfecnire felfirkantjuk pénzügyi célunkat, majd összehajtjuk, piros cérnával átkötjük és pénztárcánkba tesszük, tervünk jó eséllyel sikerre van ítélve.

3. Babérlevél, az ízletes talizmán

Történelmi időkben a fűszer luxuscikknek számított, de bizonyos fűszereknek ettől függetlenül is mágikus tulajdonságokat tulajdonítottak. A karakteres ízvilágú babérlevél történelmi idők óta a gazdagság, anyagi biztonság egyik talizmánja volt – ha te is egy ilyen fűszert hordasz pénztárcád belső zsebében, rövidesen nem csak bevételeid nőnek, de tovább nálad is marad pénz.

4. Kristályok, a természet ajándékai

Számos kristály remekül beválik gazdagság vonzására, de közülük is kiemelkedik a citrin, melyet a kereskedők kövekét ismernek, és sikert hoz a pénzügyi vállalkozásokba. A „bolondok aranyaként” ismert pirit ugyan nem ér annyit, mint egy aranyrúd, ellenben bőséggel és szerencsével társul.

Tudtad? Nem mindegy a pénztárca színe sem: fekete, zöld, barna tárca vonzza a pénzt, míg más színárnyalatok valósággal taszítják.

5. 21 rizsszem

Ahogy az esküvőkön a termékenységet, pénztárcánkban a bőséget jelképezik a rizsszemek. Nem mindegy azonban mennyit teszünk bele: 21 db a legideálisabb szám, mivel az egyensúlyt és szimbolikus energiát jelképezi. Ha ennyi rizsszemet hordunk magunknál, anyagi körülményeink is stabilizálódnak, magasabb életszínvonal vár ránk. Csak el ne felejtsük időként cserélgetni a szemeket.