Morticia Addams visszatér: a gótikus stílus uralja az őszi kifutókat

2025.08.20.
A gótikus stílus eddig a rockerek és gótok sajátja volt és ezen nem is lepődünk meg, hiszen jó pár sztereotípia él a műfaj kedvelőivel szemben: vannak, akik félnek tőlük, vannak, akik nem értik és vannak, akik belekóstolnának, de nem mernek. Megnyugtatunk: idén ősszel elég pár extra holmit beszerezned és máris élvezheted a Morticia Addams életérzést!

A gótikus stílusról a legtöbb embernek a fekete cuccok, a hófehér bőr és egy-két vállon csücsülő varjú jut eszébe, pedig ez az irányzat sokkal több kiaknázatlan lehetőséget tartogat, mint gondolnád!

A gótikus stílus darabja
Idén ősszel meghatározó lesz a gótikus stílus. 
2025 ősze a gótikus stílus fellegvára lesz - Morticia Addams öltözete újra menő

Sötét, de semmiképp sem unalmas 

Az Addams család végre visszatért a ringbe és hozza magával a legújabb őszi trendet is, ami jóval sokoldalúbb lesz annál, mint hogy szimplán csak feketében járjunk.

 Új anyagok, új sziluettek és váratlan párosítások: ezek jellemzik azt a gót álmot, amiben hamarosan mindenki fürödni fog.

Bársony, selyem és szatén anyagok, kockák és csíkok, vastag, platformos cipők: ezek a gótikus reneszánsz alapdarabjai, mi pedig megmutatjuk, hol szerezheted be őket. 

1. CCC cipő

CCC platformos cipő 14 995 Ft
Egy jó platformos magas sarkú elengedhetetlen darabja a gótikus stílusnak, az alacsonyabb lányok nagy örömére: magasabbnak és vékonyabbnak mutatja viselőjét. 

2. Szatén szoknya 

Zara szoknya 9 995 Ft
A földig érő szatén szoknya Morticia Addams egyik védjegye és a mindennapokban is remekül hordható és kombinálható darab, ami megnyújtja az alakot és egy hétköznapi szettet is csodásan feldob. 

3. Mango ruha

Mango ruha 11 995 Ft
Ez a hajszálcsíkos ruha önmagában is vagány és csinos, de hidegebb időben remekül kombinálható egy fekete harisnyával és egy fekete inggel is. 

4. COS blézer

COS blézer 72 000 Ft
Egy strukturált, fekete blézer egyébként is must have, de ha a gótikus stílust szeretnéd követni, akkor pláne! 

5. Massimo Dutti szett

Massimo Dutti ing 59 995 Ft, nadrág 59 995 Ft
Egyszerre elegáns és sportos ez a hajszálcsíkos szett, ami nem utolsó sorban elképesztően kényelmes is lehet. 

