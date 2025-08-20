Morticia Addams visszatér: a gótikus stílus uralja az őszi kifutókat

A gótikus stílusról a legtöbb embernek a fekete cuccok, a hófehér bőr és egy-két vállon csücsülő varjú jut eszébe, pedig ez az irányzat sokkal több kiaknázatlan lehetőséget tartogat, mint gondolnád!

Idén ősszel meghatározó lesz a gótikus stílus.

Forrás: ella.com

2025 ősze a gótikus stílus fellegvára lesz - Morticia Addams öltözete újra menő

Sötét, de semmiképp sem unalmas

Az Addams család végre visszatért a ringbe és hozza magával a legújabb őszi trendet is, ami jóval sokoldalúbb lesz annál, mint hogy szimplán csak feketében járjunk.

Új anyagok, új sziluettek és váratlan párosítások: ezek jellemzik azt a gót álmot, amiben hamarosan mindenki fürödni fog.

Bársony, selyem és szatén anyagok, kockák és csíkok, vastag, platformos cipők: ezek a gótikus reneszánsz alapdarabjai, mi pedig megmutatjuk, hol szerezheted be őket.

1. CCC cipő

CCC platformos cipő 14 995 Ft

Forrás: www.ccc.eu/hu

Egy jó platformos magas sarkú elengedhetetlen darabja a gótikus stílusnak, az alacsonyabb lányok nagy örömére: magasabbnak és vékonyabbnak mutatja viselőjét.

2. Szatén szoknya

Zara szoknya 9 995 Ft

Forrás: www.zara.com

A földig érő szatén szoknya Morticia Addams egyik védjegye és a mindennapokban is remekül hordható és kombinálható darab, ami megnyújtja az alakot és egy hétköznapi szettet is csodásan feldob.

3. Mango ruha

Mango ruha 11 995 Ft

Forrás: www.mango.com

Ez a hajszálcsíkos ruha önmagában is vagány és csinos, de hidegebb időben remekül kombinálható egy fekete harisnyával és egy fekete inggel is.

4. COS blézer

COS blézer 72 000 Ft

Forrás: www2.hm.com

Egy strukturált, fekete blézer egyébként is must have, de ha a gótikus stílust szeretnéd követni, akkor pláne!

5. Massimo Dutti szett

Massimo Dutti ing 59 995 Ft, nadrág 59 995 Ft

Forrás: https://www.massimodutti.com/hu

Egyszerre elegáns és sportos ez a hajszálcsíkos szett, ami nem utolsó sorban elképesztően kényelmes is lehet.