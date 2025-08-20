Morticia Addams visszatér: a gótikus stílus uralja az őszi kifutókat

A gótikus stílusról a legtöbb embernek a fekete cuccok, a hófehér bőr és egy-két vállon csücsülő varjú jut eszébe, pedig ez az irányzat sokkal több kiaknázatlan lehetőséget tartogat, mint gondolnád!
Az Addams család végre visszatért a ringbe és hozza magával a legújabb őszi trendet is, ami jóval sokoldalúbb lesz annál, mint hogy szimplán csak feketében járjunk.
Új anyagok, új sziluettek és váratlan párosítások: ezek jellemzik azt a gót álmot, amiben hamarosan mindenki fürödni fog.
Bársony, selyem és szatén anyagok, kockák és csíkok, vastag, platformos cipők: ezek a gótikus reneszánsz alapdarabjai, mi pedig megmutatjuk, hol szerezheted be őket.
Egy jó platformos magas sarkú elengedhetetlen darabja a gótikus stílusnak, az alacsonyabb lányok nagy örömére: magasabbnak és vékonyabbnak mutatja viselőjét.
A földig érő szatén szoknya Morticia Addams egyik védjegye és a mindennapokban is remekül hordható és kombinálható darab, ami megnyújtja az alakot és egy hétköznapi szettet is csodásan feldob.
Ez a hajszálcsíkos ruha önmagában is vagány és csinos, de hidegebb időben remekül kombinálható egy fekete harisnyával és egy fekete inggel is.
Egy strukturált, fekete blézer egyébként is must have, de ha a gótikus stílust szeretnéd követni, akkor pláne!
Egyszerre elegáns és sportos ez a hajszálcsíkos szett, ami nem utolsó sorban elképesztően kényelmes is lehet.
