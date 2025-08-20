Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nem a dohányzás öregít a legjobban: megdöbbentő dologra jöttek rá kutatók

Getty Image - Klaus Vedfelt
egészség öregedés kánikula
Bába Dorottya
2025.08.20.
A globális felmelegedés okozta extrém hőhullámok nem várt hatással vannak az emberi testre. Egy kutatás nemrég felfedte, hogy a kánikula gyorsabban öregíti a szervezetet, mint azt korábban gondoltuk.

Ahogy a nyarak egyre forróbbak és szárazabbak, egyre nagyobb kihívást jelent a hőség elleni védekezés. A hőguta, kiszáradás veszélye ismert, azonban egy kutatás nemrég ijesztő összefüggést talált az öregedés és az extrém forróság között. Ezek szerint a kánikula elleni védekezés volna a fiatalság megőrzésének kulcsa?

Kánikula és öregedés
A tartós kánikula gyorsítja az öregedést egy tanulmány szerint
Forrás: Moment RF

Modern ember öregítője: a kánikula

Régóta ismert, hogy a nap káros UV sugarai fokozzák a bőr öregedését, és azt is tudjuk, hogy a kánikula az ízületekre is rossz hatással van. Egy nemrégiben publikált kutatásból azonban kiderült, hogy az extrém magas hőmérséklet is gyorsítja az öregedést, melyet 3600, 56 év feletti személyt vizsgálva derült ki.

Akik huzamosabb ideig szélsőséges hőségnek voltak kitéve, azoknak 14 hónappal volt öregebb a biológiai életkora, mint a hűvösebb éghajlaton élő társaiké.

A kutatást ugyan a sivatagos éghajlatú Phoenixben végezték, ám a globális felmelegedés okán egyre nagyobb területek lakosai érintettek. Egy másik nemzetközi kutatás 900 ember vérét vizsgálta, és eredményeik azt mutatták, hogy akik huzamosabb ideig voltak kitéve a kánikulának, sejtszinten is öregebbek voltak: a hőség változást idézett elő a DNS-ben. Ezek az adatok függetlenek a vizsgált emberek jövedelmétől, életmódjától, és egészségi állapotától.

Miért öregszünk gyorsabban kánikulában?

Hőségriadó esetén, amikor a hőmérő higanyszála 32 fok fölé kúszik, hazánkban is tapasztalhatjuk, hogy szervezetünk küszködik. Kánikulában a szív- és érrendszer nagyobb terhelést kap: szapora a pulzus, a vesék küszködnek, megnő a hőguta és a kiszáradás veszélye. Közben az idegrendszer túlstimulálódhat, és az immunrendszer is akcióba lendül, immunanyagot termel.

Ezek azonban sokáig nem viseli az emberi test, hosszú kánikula esetén állandósul a stressz, a szervezet öregedése felgyorsul.

Az állandó kánikula felboríthatja a hormonrendszer működését, gyulladásokat okozhat, de az epigenetikus öregedést is felpörgeti. Az olyan környezeti stresszorok, mint a hőség a génekben is nyomot hagy, mely természetes evolúciós folyamat, csakhogy a szervezet rossz védekezési mechanizmust választ.

Hogyan védekeztek a meleg ellen a történelem folyamán?

Az ember régóta küzd a meleggel, a szárazsággal. 950-től körülbelül 1250-ig felmelegedés volt az Észak-atlanti régióban, mely számos változást hozott: aszályt, erdőtüzeket, de a hőhullámok sem voltak ritkák.

Széles karimájú kalapokkal védekeztek a földeken dolgozó parasztok a napsugarak ellen, és gyakran mártóztak meg természetes vizekben.

Igyekeztek korán kiterelni és magasabban fekvő területeken legeltetni a jószágokat, leégés ellen pedig különböző kenőcsökkel, például egy borostyánból készült főzettel védekeztek. A nemesség a várak hűvös falai között pihegett, bőrük fehérségét pedig mindenáron meg akarták őrizni: akkoriban a tejfehér bőr jelképezte a gazdagságot. Persze, a legyezőt, fátylat ők is kezük ügyében tartották.

