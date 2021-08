Schobert Norbi sztrókot kapott, de szerencsére gyorsan érkezett a segítség. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, megműtötték, és azóta számos kivizsgáláson átesett. Szerencsére nem szenvedett maradandó károsodást, és egyelőre úgy látják, nincs semmilyen szervi problémája. Norbi elárulta, szerinte mi okozhatta a problémát.

"Most már kezemben a papírjaim és lassan hazatérek. Részletes kivizsgálás után se találtak semmit, csak a stresszt. Amikor sokat a nyakadba veszel, a szív fibrillálhat és megindul egy vérrög fölfele. Ez az út, ami ellen nem tudsz sem edzéssel, se étrenddel tenni. Hogy legyek antistresszes, ha a munkám, a küldetésem miatt állandó támadásban vagyok? Nem tudom, de most ezt kell megtanulnom. 50 felett más reakció, mint 25 éve, amikor megismertetek. Egyvalamit köszönhetek az orvosoknak, az életnek, a kondíciómnak: Hogy épségben, károsodás nélkül mehetek haza! Egy új esély, hogy ne csupán a bevitt táplálékkal és a mozgással, a lélekkel is meg kell ismerkedjem! El kell engedjem az emberi gonoszságot, nem reagálnom többet, csak a pozitív megkeresésekre. Talán csak ennyi. A lecke" - írta.