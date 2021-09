Dr. Anthony egy TikTok videóban fejti ki, hogy nem higiénikus meztelenül aludni, ugyanis hajlamosak vagyunk az ágyban is szellenteni. Ezzel még nem is lenne gond, viszont egy tanulmány bebizonyította, hogy szellentés közben a gázzal együtt kis mennyiségű székletet is kibocsátunk magunkból, így az az ágyneműre kerül - írja a The Sun.

Az orvosszakértő azt is hozzátette, hogy ebből kifolyólag érdemes az ágyneműt is gyakran cserélni. A videót eddig több, mint 7 millióan nézték meg és nagy vitát váltott ki. Sok nő azzal érvelt, hogy saját orvosuk mondta nekik, hogy fehérnemű nélkül aludjanak. Dr. Anthony ezután egy megjegyzésben pontosított: