Egyre több gyereket fertőz meg a koronavírus Szerbiában. Az egészségügyi intézmények vezetői a szerbiai közszolgálati televízióban vasárnap este arról számoltak be, hogy a nyaralásból visszatérő, oltatlan családból származó gyerekek is különböző tünetekkel jelentkeznek az orvosoknál.

Aleksandar Stojanovic szakorvos kiemelte, hogy azoknak a gyerekeknek a száma is magas, akik maguk ugyan nem mutatnak tüneteket, de megfertőzik a nem beoltott családtagjaikat. Rámutatott, azok is megfertőződhetnek, akik felvették a védőoltás két adagját is, de náluk nagyon enyhék a tünetek.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 2800-zal 779 723-ra, Koszovóban 890-nel 152 169-re, Észak-Macedóniában 459-cel 180 046-ra, Montenegróban 472-vel 118 104-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 333-mal 216 124-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 21-gyel 7379-re, Koszovóban 24-gyel 2629-re, Észak-Macedóniában 21-gyel 6066-ra, Montenegróban néggyel 1757-re növekedett. Bosznia-Hercegovinában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így a halottak száma 9862 maradt.