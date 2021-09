A kis Zsombi elkapott egy vírust, ami annyira elhúzódot nála, hogy inkább befeküdtek a kórházba. Az édesanyja szerint ez most az összes SMA-s gyermeken végigmegy.

A kórházban segítséget kapott a kis Zsombi, eltávolították a rengeteg rengeteg váladékot. A betegsége orrfolyással indult, majd köhögni kezdett, végül váladékos lett a tüdeje.

"Bementünk Miskolcra, hogy nézzenek rá Zsombira a Bethesda kérésére, mert nagyon elhúzódott ez a köhögés nála. Rosszak voltak az eredményei és nem is igazán javultak, ekkor mentünk át mentővel a Bethesdába, mert már nem engedtek el minket. A gyereknek is nagy élmény volt, hogy mentővel utazhatott, de egyébként nem volt rá szüksége, csak a biztonság kedvéért mentünk úgy a szakemberek javaslatára. Azt mondták, hogy nem tüdőgyulladása van, hanem annyira sok a váladék, hogyha nem megyünk időben, akkor akár váladékdugó is kialakulhatott volna a tüdejében. Akkor pedig nem lett volna átjárható a két tüdeje, ami komoly probléma lett volna. Így idejében elkaptuk szerencsére. A Bethesdában kaptunk pluszban olyan dolgokat, amik segítettek fellazítani ezt a váladékot. Egy hosszú hetes szenvedés árán kijött, tehát egy hetet töltöttünk a Bethesdában. Még mindig van neki egy kicsi, de már hazaengedték, mert sokkal jobban van, itthon gyógyulgat, nagyjából tiszta a tüdeje" - mondta az édesanya.