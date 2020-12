Már korábban is írtunk arról, milyen sokat fejlődött Zente. Nemcsak egyre ügyesebb, hanem hízik, és egyre magasabb is, ami kifejezetten jó jel. Édesanyja folyamatosan tájékoztatja a követőket a kisfiú állapotáról, rendszeresen mutat Zentéről videót. Most pedig megmutatta azt a karácsonyi csodát, amivel Zente kedveskedett a családjának és az egész országnak, hiszen mindannyian együtt szurkolunk neki.

(...) "Ez a harmadik közös karacsonyunk, de a legizgalmasabb is. Idén már elég okos volt, hogy megértse mit ünneplünk és az adventi várakozás időszaka is hamisítatlanul telt. Egész nap karácsonyi dalokat énekelt, és lelkesen segített a kézzel készült ajándékok vagy akár a mézeskalács megalkotásában.

Az pedig, hogy idén is meglepett minket valami csodálatos újdonsággal minden évben titkon remélt vágyam.

Az első karácsonyon, majdnem 10 hónapos korában képes volt ülve maradni kB. fél percig, tavaly a második karácsonyon közel 22 hónaposan ülésből ha előre bukott képes lett ismét felülni, idén pedig a videón látható csodát hozta!

Fél éve azért küzdött, hogy sikerüljön állni, most pedig ez a kisfiú, akinek nem csak a lába, hanem minden egyes izma egyformán gyenge, áll, saját lábán, segítség nélkül, és lépegetni próbál."