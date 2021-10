A higiéniai termékek szegmensében is fokozatosan egyre több alternatív megoldás lát napvilágot: tubusos fogkrém helyett fogtisztító tablettát is használhatunk, a műanyag flakonban vásárolható tusfürdők helyett ott vannak a kézműves szappanok, de a dezodorok egy másik opciója a krémtermékekben rejlik.

Mi a helyzet a menstruációs eszközökkel?

Nagymamáink lánykorukban többnyire vattát vagy vastagabb anyagot használtak, édesanyáink már a ma ismert tamponok és betétek elődjeiből válogathattak. Ugyanakkor ezek az egyszer használatos termékek is rengeteg szemetet termelnek. Egy nő átlagosan 12 000 betétet használ el élete során, amely 150 kg szemétnek feleltethető meg: ennek 90%-a műanyag. A menstruációs eszközök piacán megjelentek olyan megoldások, melyekkel továbbra is élvezhetők a menstruációs napok, mégis környezetbarát lehetőséget biztosítanak.

Mi a baj a betétekkel és a tamponokkal?

Elmondható, hogy komfortos, megszokott, „jól bevált" opció, azonban jóval több kihívást okozhat menstruációs napjainkban: a betét esetében annak elmozdulásával a rossz közérzet, a kellemetlen szagok és a kipirosodás veszélye áll fenn, míg a tampon használatával jóval több problémával nézünk szembe, mint például a hüvelyszárazság, toxikus sokk szindróma vagy más fertőzések.

Mi az a menstruációs kehely?

Egy tölcsér formájú, fenntartható menstruációs eszköz, amely orvosi szilikonból készül. E tulajdonsága miatt komfortos érzést biztosít mindennemű irritáció nélkül. Kényelmesen felhelyezhető a hüvelybe, légmentesen összegyűjti a menstruációs folyadékot, és akár 8-12 órán keresztül is képes bent maradni annak cserélése nélkül. Mivel minden használat után sterilizálvni kell aa van a menstruációs kelyhet, így a bakteriális fertőzés veszélye is minimális. Ugyanez a helyzet áll fent a menstruációs fehérneművel és mosható betétekkel is: nagy nedvszívó képességük van, semlegesítik a nem kívánt szagokat és antibakteriális hatással is bírnak.

Előnye továbbá ezeknek a termékeknek, hogy nem kell használat után egyből a kukába dobni, hanem újra használhatóak és a vásárlást követő 2-3 évig tökéletesen szuperálnak a használatban. Pénztárca- és környezetbarátok, ezenkívül nem termelnek felesleges hulladékot.

Mit érdemes figyelembe venni a kehely kiválasztásakor?

- mennyi idős vagy?

- mekkora a kehely űrtartalma?

- szültél-e már?

- mennyire erős a vérzésed?

- legyen kellően puha és rugalmas a kehely anyaga.

Mindenekelőtt egyeztess és kérd ki nőgyógyászod véleményét, hogy melyik alternatíva lehet számodra a legmegfelelőbb!

Valóban ez a jövő?

Minden bizonnyal igen, így azt mondhatjuk, hogy kár homokba dugni a fejünket és nem nyitott szemmel vizsgálni a menstruációs eszközök repertoárját. Tulajdonképpen csakis előnyökkel bír ezeknek az eszközöknek a használata. Csupán a félelem dolgozik bennünk, ha nem nyitunk az újdonság felé, ezzel lemondva az eddig bevált tamponról, egészségügyi betétekről. A fenntarthatóság jegyében érdemes legalább a lehetőséget megadni és felmérni, hogy leginkább melyik alternatívával szimpatizálunk. Adjunk egy esélyt a kipróbálásra; ha meg továbbra is ellenállunk, akkor utána is megmaradhatnak a hagyományos eszközök. Egy darabig.