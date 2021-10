A koponyánkban található egy csontos nyúlvány, aminek - már csak a nevéből adódóan is - részben a nyúlás a feladata, de amikor ez túl hosszúra sikeredik, abból bizony komoly egészségügyi problémák is lehetnek. A világ legritkább és legkülönlegesebb betegségeit bemutató cikksorozatunkban most az Eagle-szindróma következik.

Kisugárzó fájdalom, nyelési nehézség, fülcsengés nehezíti az Eagle-szindróma nevű ritka betegségben szenvedők életét, akik ráadásul folyamatosan úgy érzik, mintha valami megakadt volna a torkukban. A tünetek a fejben és a torokban jelentkező, vissza-visszatérő fájdalommal kezdődnek, és gyakran mandulaműtét, vagy a torok különféle sérülései után bukkannak fel. Ami pedig mindezt okozza, az egy megcsontosodott nyúlvány, ami a gége és a nyelv izmait rögzíti a helyükön, és ami a normálisnál hosszabb méretre nőve már problémákat idéz elő. Az Eagle-szindróma szerencsére gyógyítható a legtöbb esetben, a tünetei fájdalomcsillapítókkal kezelhetők, az okai pedig sebészeti úton megszüntethetők.

A Dél-Pesti Kórház egyik doktornője, Ács Patrícia így írt le egy jellegzetes Eagle-szindrómás esetet: „Egy 45-50 év körüli nőbeteg jelentkezett ambulanciánkon, hogy 2-3 éve van elsősorban nyeléssel és fejfordítással összefüggő, szúró fájdalma a torkában, bal oldalon. Több fül- orr- gégészeten is járt már ezzel a problémával, még egy mandulaműtétre is sor került, de panaszai nem változtak. Hozzánk egy nyaki CT-vel érkezett, ahol leírtak egy 38mm-es és egy 30mm-es processus styloideust. Érdekes, hogy a jobb, azaz az ellenoldali nyúlvány a hosszabb."

De mi az a processus styloideus, kérdezhetik az orvosi anatómiát és latint nem tanult laikusok? Ez egy koponyaalapon elhelyezkedő csontos nyúlvány, amely szoros kapcsolatban áll a nyelvcsonttal és az állkapocscsonttal, így közvetetten a rágó szervrendszerrel is. A nyúlvány átlagos hossza 20–30 mm, kóros megnyúlása esetén azonban akár a 75 mm-t is elérheti. A tünetegyüttest, amit a nyúlvány kóros elváltozása okoz, először Watt Weems Eagle amerikai fül-orr-gégész írta le 1937-ben (aki egyébként szintén jellemzően olyan betegeken ismerte fel a problémát, akik már átestek emiatt mandulaműtéten), ezért nevezzük Eagle-szindrómának. A tünetei a fej-nyak régióban jelentkeznek, így a betegek a fül-orr-gégészeti és neurológiai szakrendelések mellett a fogászatokon és szájsebészeteken is jelentkeznek velük. A szindróma tünetei sokfélék lehetnek: a garat területére lokalizálódó krónikus fájdalom, ami kisugározhat a nyelvcsontig, vagy akár a nyelőcsőig is; fájdalommal járó fej- és nyelvmozgások; idegentest-érzés és fájdalom nyelés közben; de okozhat az állkapocsízületbe, nyakba vagy akár a mellkasba kisugárzó fájdalmat, vagy időleges arcidegbénulást is.

Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy miként néz ez ki egy koponyán, sőt régi koponyán szemlélve, akkor ajánljuk a Magyar Természettudományi Múzeum oldalát, ahol egy avarkori régészeti leleten figyelhető meg az Eagle-szindróma. Ennek a 8-9. században élt férfiúnak ugyanis vélhetően sok kellemetlen tünetet okozott az életében az a bizonyos csontos nyúlvány, mivel esetében a szokásos 2-3 centiméteres hossz helyett 5 centiset figyelhetünk meg a kiásott koponyáján. Legalábbis az egyik oldalon – hogy a feje másik fején mi lehetett a helyzet, azt ma már nem tudhatjuk, mert a másik oldali nyúlvány a koponyáról már letört.



