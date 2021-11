Az AARP összegyűjtötte, hogy mit tudunk eddig a harmadik dózis mellékhatásairól:

Pfizer

A Pfizer emlékeztető oltása ugyanolyan összetételű, erősségű és dózisú, mint az első két oltás volt. Az eddigi információk alapján a harmadik oltás utáni mellékhatások nagyjából ugyanazok, mint az első kettőnél, esetleg kicsit enyhébbek.

A Pfizer és a BioNTech Egyesül Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának benyújtott adatai szerint az emlékeztető oltások után a résztvevők 83%-a tapasztalt fájdalmat a karjában a beadás helyén, 63,7%-a fáradtságról is beszámolt, míg 48,4%-a fejfájásra panaszkodott.

Ezek az eredmények hasonlóak az első két vakcina esetében tapasztalt mellékhatásokhoz. A fenti tüneken kívül még számíthatunk izom- és ízületi fájdalmakra, hidegrázásra, hasmenésre, hányásra és lázra. A Pfizer vizsgálata szerint a 18 és 55 év közöttieknél valószínűbbek ezek a tünetek, mint a 65 év felettiek körében, mivel idővel csökken az immunválasz.

Moderna

A Moderna emlékeztető adagja feleannyi, mint az első két adag volt. A cég szerint a harmadik Moderna oltás hasonló mellékhatásokat okoz, mint az első kettő: a résztvevők 76%-a az injekció beadásának helyén fellépő fájdalomról számolt be, 47,4% fáradtságot, 42,1% fejfájást és 39,5% ízületi fájdalmat élt át. A vizsgálatok hidegrázást, hányingert és hányást is feljegyeztek. A 18 és 64 év közöttiek erősebb mellékhatásokra számíthatnak, de a cég nem számolt be súlyos eseményekről, tehát nem jeleztek új biztonsági aggályokat.

Janssen

A vizsgálatok szerint azok a 60 év felettiek, akik 2-3 hónappal az első után kapták meg az emlékeztető oltást, fájdalmat éreztek a vakcina beadásának helyén - nagyjából 40% számolt be erről. 29% fejfájást, 26% izomfájdalmat, 12,4% hányingert, 2,3% pedig lázat tapasztalt az oltás után. A mellékhatások gyakorisága hasonló volt az első oltáséhoz.