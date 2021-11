A harmadik, megerősítő oltás nem csupán helyreállítja az új típusú koronavírus okozta Covid-19 elleni védelmet, hanem jelentősen meg is erősíti az immunválaszt, a szervezet védekező rendszerét - mondta BioNTech a német vállalat egyik alapítója egy vasárnapi interjúban.

Ugur Sahin azért nyilatkozott a Bild am Sonntag című német lapnak, hogy Németországban aggodalmat okoz az oltottak körében regisztrált SARS-CoV-2-fertőződések számának emelkedése.

A német BioNTech és az amerikai Pfizer együttműködésével kifejlesztett vakcináról a különböző vizsgálatokból, köztük az Izraelben gyűjtött adatokból tudható, hogy a frissítő oltással is rendelkező felnőtteknél húszszor ritkábban fordul elő megbetegedés, a védelem a súlyos lefolyású megbetegedéstől pedig 97 százalékra emelkedik.



A frissítő adag nagyon jól védi a beoltott személyt a betegség ellen, de segít a további fertőzési láncok megszakításában is, és csökkenti az új, problémás vírusváltozatok kialakulásának valószínűségét, ami átsegíthet a közelgő nehéz télen - mondta el a BioNTech vezetője a világhírű magyar kutató, Karikó Katalin vezetésével kifejlesztett, hírvivő RNS (mRNS) nevű technológiára épülő vakcináról.

A biotechnológiai kutatóvállalat társalapítója és igazgatója elmondta, hogy az Izraelben, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban gyűjtött adatok két trendet mutatnak. Az egyik az, hogy az oltással szerzett védettség a Covid-19 bármilyen fajta lefolyásától a negyedik hónaptól csökken, a hatodik hónaptól pedig erősen süllyed. Ugyanakkor a súlyos megbetegedéstől a kilencedik hónapig megbízhatóan óv a vakcina. Ez a másik trend. Mindez azt jelenti, hogy a megfertőződött oltottak megbetegedése az esetek túlnyomó többségében enyhe vagy legfeljebb közepes lefolyású, és ritkán fordulnak elő kórházi kezelést igénylő esetek. Súlyos megbetegedés főleg időseknél fordulhat elő, vagy egyéb betegségek, túlsúly, vagy gyógyszerekkel mesterségesen meggyengített immunrendszer miatt veszélyeztetett emberek körében - mondta Ugur Sahin.

Kiemelte: valóban elbizonytalanítják az embereket az olyan kijelentések, hogy a Covid-19 miatt kórházba kerülő hatvan éven felüliek 45 százaléka oltott. Azonban figyelembe kell venni, hogy ebben a korcsoportban eleve nagyon magas az átoltottság és a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint a teljes oltás 85 százalékos hatékonysággal védi a hatvanon felülieket a kórházi kezelést igénylően súlyos megbetegedéstől és 90 százalékos hatékonysággal védi meg őket attól, hogy intenzív osztályra kerüljenek a Covid-19 miatt.



Németországban az utóbbi hetekben az első háromnál jóval erősebb járványhullám alakult ki. A legfontosabb mutatók között számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság - az egy hét alatt regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma - például az RKI vasárnapi adatai szerint az egymás utáni 14. napon döntött rekordot, 372,7-re emelkedett a szombaton regisztrált előző csúcsról, 362,2-ről. A negyedik hullám erejét jelzi, hogy a mutató értéke az első három hullám idején egyszer sem haladta meg a 200-at. A szövetségi kormány és a járványügyi védekezés gyakorlati megvalósításáért felelős tartományi kormányok tervei szerint megfékezésének egyik fő eszköze a frissítő oltás beadásának felgyorsítása.