Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 18., hétfő Ilona

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
zaklatás

Jennifer Aniston őrült zaklatója félmeztelenül jelent meg a bíróságon - Videó!

zaklatás bírósági tárgyalás Jennifer Aniston
Life.hu
2025.08.18.
Félmeztelenül, egy törölközőbe burkolózva jelent meg a tárgyalóteremben a színésznő zaklatója. A Jimmy Wayne nevű férfit azért tartóztatták le, mert kocsival nekihajtott Jennifer Aniston kapujának.

Évek óta üzenetekkel bombázza Jennifer Anistont az a 48 éves Jimmy Wayne nevű fura férfi, akinek nemrég bilincs kattant a kezén, miután megpróbált behajtani a színésznő birtokára. Az őrült zaklatót csupán a színésznő testőrsége tudta megállítani, mielőtt rátámadhatott volna Anistonra. Jimmynek most bíróság előtt kell felelnie a tetteiért.

Jennifer Aniston zaklatója autóval nekihajtott a színésznő otthonának, majd megpróbálta megtámadni a színésznőt
Jennifer Aniston zaklatója autóval nekihajtott a színésznő otthonának, majd megpróbálta megtámadni a színésznőt
Forrás: Variety

Jennifer Aniston otthon tartózkodott az incidens során

Belegondolni is szörnyű, hogy mi történhetett volna, ha Jennifer Anistonnal nincsenek ott testőrei. Jimmy ugyanis autóval neki hajtott a Jóbarátok sztárjának kapujának, majd megpróbált beszökni az ingatlanba, hogy személyesen találkozhasson Anistonnal. Végül a szemfüles biztonsági személyzetnek kellett hatástalanítani őt, mielőtt hozzáférhetett volna a filmcsillaghoz. Ha kíváncsi vagy a támadás részleteire, és a nem mindennapi bírósági tárgyalásra, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Jennifer Aniston őrült zaklatója félmeztelenül, egy takaróba csavarba jelent meg a tárgyalásán Már két éve zaklatja egy feltehetően bomlott elméjű férfi Jennifer Anistont. #life #JenniferAniston #zaklató #botrány

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

„Most már nem fáj neki" Szívszorító dolgokat árult el Jennifer Aniston Matthew Perryről

A Jóbarátok sztárja ott volt Matthew Perry mellett a legnehezebb időszakokban is. Jennifer Aniston vallomása szerint a barátja halála végre megszabadította őt a mérhetetlen fájdalmától.

Sokkoló! Fegyveresek kaptak el egy férfit, aki autójával törte be Jennifer Aniston házának kapuját – A színésznő is otthon volt eközben

Letartóztattak egy férfit, miután hétfőn áthajtott Jennifer Aniston 21 millió dolláros Bel Air-i ingatlanának kapuján.

Jennifer Anistont üzenetekkel bombázták: "ez szörnyű"

2025-ben a 4. évaddal tér vissza a képernyőre a The Morning Show. Az Apple Tv+ hatalmas sztárokat szerződtetett az új évadra, Jennifer Aniston maga sem akarta elhinni, kikkel szerepelhet egy produkcióban. A színésznő szerint a forgatások a szokásosnál is nehezebbek voltak, de megérte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu