Jennifer Aniston őrült zaklatója félmeztelenül jelent meg a bíróságon - Videó!

Évek óta üzenetekkel bombázza Jennifer Anistont az a 48 éves Jimmy Wayne nevű fura férfi, akinek nemrég bilincs kattant a kezén, miután megpróbált behajtani a színésznő birtokára. Az őrült zaklatót csupán a színésznő testőrsége tudta megállítani, mielőtt rátámadhatott volna Anistonra. Jimmynek most bíróság előtt kell felelnie a tetteiért.

Jennifer Aniston zaklatója autóval nekihajtott a színésznő otthonának, majd megpróbálta megtámadni a színésznőt

Forrás: Variety

Jennifer Aniston otthon tartózkodott az incidens során

Belegondolni is szörnyű, hogy mi történhetett volna, ha Jennifer Anistonnal nincsenek ott testőrei. Jimmy ugyanis autóval neki hajtott a Jóbarátok sztárjának kapujának, majd megpróbált beszökni az ingatlanba, hogy személyesen találkozhasson Anistonnal. Végül a szemfüles biztonsági személyzetnek kellett hatástalanítani őt, mielőtt hozzáférhetett volna a filmcsillaghoz. Ha kíváncsi vagy a támadás részleteire, és a nem mindennapi bírósági tárgyalásra, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat: