Kóbor Jánosnak könyörögtek a barátai , hogy oltassa be magát, a legendás zenész azonban nem tette ezt meg, bízott az immunrendszerében. Dr. Rusvai Miklós virológus elárulta, mit gondol az Omega frontemberének halálával kapcsolatban.

"Nagyon sajnálom, hogy életét veszítette Kóbor János. Én is ahhoz a korosztályhoz tartozom, amelyik az Omega, Illés, Metró zenekar zenéjén nőtt fel. Rajongtunk értük. Ők a mi korosztályunk zenekarai. Őszintén sajnálom őt. Sok jó zenét hallottunk tőle, de remélem, hogy a tragikus sorsa több oltásellenest is meggyőz. Kóbor János a 70 év feletti korosztályhoz tartozott, nyilván a fiatal oltástagadók azt mondják, hogy ebben a korban már akár oltják, akár nem, meghalhat az ember, még akkor is, ha egészséges. A szintén oltástagadó hírében álló Csollány Szilveszter viszont egy sportember, ráadásul évtizedekkel fiatalabb Kóbornál, mégis nagyon rossz állapotban van a vírus miatt. Az ő sorsa igazán meggyőző lehetne az oltásellenesek számára" - mondta a virológus a Ripostnak.