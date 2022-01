A kampányhoz az előző évekhez hasonlóan idén is megközelítőleg 200 település csatlakozik úgy, hogy gyöngyökből karkötőket fűznek, melyeket eljuttatnak egy választott kórház nőgyógyászati osztályára az ott fekvő nőknek azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül. A központi elem minden évben a gyöngy, amely ilyenkor összeköti az egész országot, és amely a HPV elleni védekezést szimbolizálja.

Az idei év szlogenje: Életem Gyöngye.A január 17-től 23-ig tartó hét nyitó eseménye a Cikka drótszobrász által készített Mályvalány-szobor avatása. A szobrot az Eötvös Loránd Tudományegyetem fogadta be, Lágymányosi Campusán a jövőben is meglátogatható az alkotás, amely jelképezi a HPV-megelőzés fontosságát, és megemlékezik mindazokról, akiket nőgyógyászati daganatos betegség miatt veszítettünk el.

A hét másik különlegessége a népszerű művészpár, Mészáros Árpád Zsolt - MÁZS és Piros

Krisztina Mályvavirág dalának bemutatása.

A Megelőzési Hét célja a figyelemfelhívás és az edukáció. Központi üzenete, hogy a méhnyakrák HPV elleni védőoltással és rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető.