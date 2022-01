A női intim területek bakteriális és gombás fertőzése nem csupán nagyon kellemetlen, de ha nem fordítunk rá figyelmet, akkor szövődményekkel is járhat. A már kialakult problémát természetesen kezelni kell, ugyanakkor jó, ha tudod, hogyan járulhatsz hozzá az intim egyensúly megtartásához.

Ha az intim zóna savas pH-ja lúgos irányba tolódik, a kórokozó baktériumok sokkal gyorsabban tudnak szaporodni. Ha a hüvelyfolyásod mennyisége, szaga megváltozott, illetve hüvelyi diszkomfortérzet jelentkezik, elképzelhető, hogy hüvelyfertőzésed van. Nem érdemes halogatni a kezelést, hiszen a tünetek megfelelő, patikában kapható szerekkel (kenőcsök, kúpok) enyhíthetők, de ha nem tapasztalsz javulást, mindenképpen orvoshoz kell fordulni a problémával.

Ha hajlamos vagy hüvelyi fertőzésekre, vagy lehetőleg esélyt sem akarsz adni ezeknek, érdemes odafigyelned a megelőzésre is.

Megfelelő intim higiénia

Nagyon fontos az intim higiénia. A gondokat a nem megfelelő vagy akár éppen a túlzásba vitt tisztálkodás is okozhatja. Óvatosan kell bánni az illatosított kozmetikai szerekkel, mert allergiás reakciókat okozhatnak. Az irrigálás szintén károsíthatja a hüvely természetes flóráját, hiszen ezzel kimoshatjuk onnan azokat a jótékony baktériumokat, melyek tejsavat termelnek és egyensúlyban tartják a hüvely egészséges pH-értékét, amely 3,8 és 4,2 között van.

Nem mindegy, milyen a bugyi

A műszálas anyagok szellőzése nem jó, ezekbe könnyen beleizzad az altest. A nyirkos közeg kedvez a gombás megbetegedések kialakulásának, ezért érdemes jól szellőző pamut fehérneműt vásárolni. Az alsónemű fazonja sem mindegy: a szuperszexinek vélt, nagyon népszerű tangabugyik a kialakításuknak köszönhetően sokkal könnyebben okoznak fertőzést, mint a Bridget Jones-fazonok. A tanga esetében a fenékbe vágó vékony textil ugyanis a gáttájékon ide-oda csúszkálva "utaztatja" a baktériumokat. Ilyen fehérneműt tehát csak nagyon ritkán, „különleges" alkalommal, rövid ideig érdemes viselni.

Betét vagy tampon?

Higiéniai szempontból sem mindegy, hogy tampont vagy egészségügyi betétet használunk a menstruáció során – mindkettő megfelelő, de mindkettőnek megvan a maga ideje. Sportoláshoz, szűk ruhákhoz érdemes lehet a tampont választani, hiszen ez a megoldás kényelmes, és diszkrétebb is a betétnél. Nyáron, a nagy melegben is érthető, ha sokan ezt a megoldást részesítik előnyben, hiszen a betéttől könnyebben izzadhatunk, így a kellemetlen szagok kialakulásának is nagyobb az esélye. Ugyanakkor fontos, hogy a tampont mindig tiszta kézzel helyezzük fel a fertőzések kialakulásának elkerülése végett. A tampont három-négyóránként cserélni kell, mert a benne felgyülemlő, lúgosabb pH-jú vérben elszaporodhatnak a kórokozók és hüvelyfertőzést okozhatnak. Éjszakára viszont érdemesebb a betétet választanunk.

Gyakori szex és partnercsere

A fokozott szexuális aktivitás, a gyakori partnercsere, vagy egy új szexpartner miatt is felborulhat a hüvely baktérium-összetételének egyensúlya és kialakulhat hüvelyfertőzés. A szexuális játékszerekkel, segédeszközökkel is óvatosan kell bánni, nagyon fontos a megfelelő tisztításuk. Egy intenzívebb aktus közben megsérülhet a hüvelynyálkahártya, aminek következtében könnyű elkapni bizonyos fertőzéseket.

A KRESZ a vécében is érvényes!

Ügyeljünk a helyes törlési irányra: mindig elölről hátrafelé tisztálkodjunk vécézés után. Csak így kerülhető el, hogy a végbél felől baktériumok kerüljenek a hüvelybe. A nyilvános vécékre nem ajánlatos leülni: ha nem tudunk fölé guggolni, akkor mindenképpen terítsük le papírral az ülőkét. Az illemhely használata előtt se felejtsünk el kezet mosni.