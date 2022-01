Horváth Gréta nem akart beletörődni abba, hogy hányingere van, vizesedik és folyton gyarapszik a súlya. Orvoshoz fordult és ezt tanácsolja a követőinek is.

Horváth Gréta eddig nem beszélt egészségügyi problémájáról, az elmúlt hetekben egyébként is az élete egészen más területe került fókuszba, hiszen szakítottak férjével. Azóta sok minden kiderült Meggyes Dávidról, mostanra már az is biztos, hogy a férfi Stana Alexandráért hagyta el a családját, de a házassága alatt végig kettős életet élhetett.

Sokáig szóltak erről a hírek, de Gréta most egy másik életterületének változásról is beszámolt: az egészségügyi állapotáról.

"Amióta kiderült, mi a bajom, itt a vízesedésre, szédülésre, hányingerre, súlygyarapodásra gondolok most, nem beszéltem nektek erről. Elmentem minden fajta kivizsgálásra. Megkaptam az ORVOSTÓL az utat és az irányt, azóta visszavettem a testem felett az irányítást. Rengeteg lemondással jár, lassan 3 hónapja nyomom. Kemény, de nem adom meg magam. Az étkezésem gyökeresen megváltozott, minden pontja új! Nem szerettem volna eddig erről írni, nem vagyok orvos, sem dietetikus, sem étkezési tanácsadó. Ezért ne is kérdezzétek, mert nem szeretek tanácsot adni abban amiben nem vagyok jártas. Főleg ami az egészséggel kapcsolatos! Egyet szeretnék ezzel üzenni nektek, hogy nem kell beletörődni abba, hogy nincs megoldás. Addig kell menni, amíg meg nem oldódik. Nincs lehetetlen, és tényleg így van. Ha van CÉL , van AKARAT és HIT akkor sikerülni fog. A 3 kedvenc szavam. Még nincs vége az útnak, de az irány megvan.Merj orvoshoz fordulni! Az egészséged az első" - írta Gréta, aki a változtatás nyomán már át is alakult. A rajongók nem győzik dicsérni alakját.

Rengeteget fogytál, csodásan nézel ki!" - írta neki egy rajongója.