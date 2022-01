Külső szemlélőként úgy tűnt, Horváth Gréta és Meggyes Dávid a celebvilág egyik legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb, és persze legszerelmesebb párosa. Ezért is lepett meg mindenkit, hogy a férfi elhagyta Grétát és kisfiát, ráadásul egy másik nő miatt. Úgy hírlik, Dávid a Dancing with the Starsból ismert gyönyörű táncosnővel, Stana Alexandrával esett szerelembe, aki novemberben jelentette be, hogy válik szintén táncos férjétől, Köcse Györgytől.

Az elmúlt napokban egyre több minden derül ki Dávid és Gréta kapcsolatáról, pontosabban arról, mi történt a feleség háta mögött. A celebbé vált férfi már a házasság ideje alatt titokban flörtölt másokkal, és még ki tudja, mi mindent csinált. A Love Island című műsorból Niaként megismert Turi Xénia az egyike azoknak, akiknél Dávid bepróbálkozott. A dj-ként dolgozó Nia szerint rengeteg nő kapott vele egy időben üzeneteket Gréta férjétől, aki egyértelműen ismerkedni akart.

"Már bőven az Ázsia Expressz, sőt már az esküvőjük után írt nekem. Éppen a Love Bistro ment a tévében, amelyben Gréta és Dávid boldog házaspárként főztek a képernyőn. Nekem meg közben azt írta az egyik kirakott képemre, természetesen privát üzenetben, hogy felér egy szexuális zaklatással. Azt is hozzátette, erős benne a kisördög, illetve, hogy házas emberként is van szeme – mesélte Nia a Blikknek, aki az egész beszélgetést közzétette Instagram-oldalán.

"Mivel akkor már egy ideje ismerősök voltunk a közösségi oldalakon, tisztában lehetett azzal, hogy korábban többször tettem ki olyan üzenetváltásokat, amelyekben barátnős, nős férfiak tettek ajánlatot. Ezért is lepett meg, hogy rámírt, mert tudta, hogy nekem szinte misszióm, hogy olyan nők mellé álljak, akiket a társaik a hátuk mögött megaláznak – magyarázta Nia, aki korában Dávid üzenetét is közzétette, ám nem nevezte meg.