A sztárok élete sem csak móka és kacagás, sokan közülük komoly betegségekkel küzdenek meg nap mint nap, miközben a kamerába, vagy a színpadon boldogan mosolyognak.

Lady Gaga és a fibromyalgia

A világsztárnak többször kellett koncerteket lemondania a betegsége okozta fájdalmak miatt. A fibromyalgia egy a központi idegrendszert érintő betegség, a stresszes életmód váltja ki, és a fájdalomérzékelés zavarát okozza. Az izmokban, kötőszövetekben, csontokban jelentkező erős fájdalom gyakran társul depresszióval, szorongással, koncentrációs zavarokkal. Az egész testre kiterjedő fájdalommal járó betegség diagnózisát felállítani nem mindig könnyű: az orvos azt vizsgálja, hogy a megadott 18 pont nyomása közül hány ponton jelentkezik a fájdalom. Ahhoz, hogy felállíthassák a diagnózist, minimum 11 ponton kell a betegnek érzékenynek lennie a nyomásra.

Sarah Hyland és a veseelégtelenség

A Modern család sztárja vesebetegséggel született, és saját bevallása szerint ennek köszönheti a sikerét is, mert megtanult küzdeni. Az egész gyerekkorát végig kísérték a veseproblámái, mire 2012-ben veseátültetésen esett át: a donor a saját édesapja volt, aki egyik veséjét adta szeretett lányának. A veseelégtelenség mellett állandó vesecisztákkal és endrometriózissal is küzd: utóbbi a nők egytized százalékát érintő betegség, amely miatt Sarah már több műtéten is átesett.

Bella Hadid és a Lyme-kór

A gyönyörű modellnél 14 éves korában jelenteztek először a kullancsok terjesztette betegség tünetei. Amikor megtudta, nagyon megijedt, annyira, hogy elfelejtette a hazautat. A Lyme-kórnak az egyik tünete a Covid-19-cel kapcsolatban már oly sokat hallott, úgynevezett agyi köd is. De nem ez az egyetlen: rendszeresen küzd ízületi fájdalmakkal, légzési nehézségekkel és hányingerrel is, ezen kívül a szorongás, a hangulatingadozás és az álmatlanság sem kerüli el Bellát. A betegség tünetei közül saját bevallása szerint minden nap átél legalább 10-et, de 18 éves kora óta a kór még a korábbinál is agresszívebb lett.

Nick Jonas és a cukorbetegség

A Jonas Brothers tagjának betegségére tinikorában derült fény, mégpedig úgy, hogy hirtelen rengeteget fogyott, állandóan szomjas volt, ezért kivizsgálásra vitték, ahol kiderült, hogy I-es típusú diabétesze van, tehát a hasnyálmirigye egyáltalán nem termel inzulint. Olyan magas vércukorértékeket mértek nála, hogy ha később derült volna ki a probléma, akár meg is vakulhatott volna. Nick napi 10 alkalommal is ellenőrzi a vércukroszintjét, inzulininjekciót is bead magának, ezen kívül nagyon odafigyel a táplálkozására és rendszeresen edz. Testvéreivel alapítványt hoztak létre, Change for theChildren néven, mellyel cukorbeteg gyerekeket támogatnak.

Selena Gomez és a lupus

Az énekesnő egy igencsak agresszív, krónikus betegséggel küzd: a szisztémás lupus erythematosus (SLE), ahogy a nevében is benne van, nem egyetlen szervet, hanem az egész szervezetet érinti. A lupus az egyik leggyakoribb autoimmun betegség, melynek tünetei között van a folyamatos fáradtság mellett az ízületek fájdalma, a vérszegénység és a hajhullás is. Az elsősorban nőket érintő betegség Selena esetében komoly következményekkel járt: az egyik veséjét gyakorlatilag teljesen tönkretette. A sztár élet-halál között volt már, amikor az egyik barátnője felajánlotta neki az egyik veséjét, így veseátültetést hajthattak végre rajta. A betegsége miatt korábban több koncertjét is lemondó énekesnő azóta újra aktív.