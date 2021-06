"Miközben a világ sok pontján egyre több minden megnyílik, máshol még nem készek a nyitásra. Így a The Chromatica Ball-fellépésekkel megvárjuk 2022 nyarát, amikor meg tudjuk erősíteni az összes fellépés időpontját" - fogalmazott üzenetében az énekesnő.

A koncertturnét eredetileg 2020. március 5-én jelentették be. Az egyhónapos, hat nagyváros arénáját érintő körutat 2020. július 25. és augusztus 27. között akarták megtartani. Lady Gaga fellépett volna a párizsi Stade de France stadionban, a londoni Tottenham Hotspur stadionban, a bostoni Fenway Parkban, a torontói Rogers Centerben, a chicagói Wrigley Fieldben és a MetLife stadionban, New Jerseyben.







A pandémia miatt először 2021-re halasztották a turnét, és most ismét elcsúsztatták egy évvel.

A koncertkörúton Lady Gaga a 2020. májusában megjelent Chromatica című lemezének számait énekelte volna. A turnéra váltott jegyek az új időpontra lesznek érvényesek.



Az énekesnő mostanában tért haza Olaszországból, ahol Ridley Scott House of Gucci című filmjében forgatott. Gaga a Gucci divatházról szóló filmben Adam Driver partnere volt. Ő játszotta Maurizio Gucci (Driver) feleségét, Patrizia Guccit, akit azért ítéltek el, mert bérgyilkost fogadott férje megölésére.