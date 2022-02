Kórházban töltötte a karácsonyt és a szilvesztert is Kardos József, az újpesti focicsapat egykori válogatott játékosa. A sportoló kemény diétába kezdett, öt napig nem evett semmit, utána lett rosszul.

"Akár magamat is hibáztathatnám, amiért kórházban voltam az ünnepekkor" - nyilatkozta Kardos József.

„Van rajtam túlsúly, eszem-iszom, amennyi jólesik. De azt mondtam: állj, ennek vége! Hirtelen elhatározás volt, talán végig sem gondoltam, mert öt napig szinte nem ettem semmit. Aztán egyszer csak térdre rogytam, szó szerint és átvitt értelemben is. Mentő vitt be a klinikákra, majd onnan átkerültem a Péterfy Sándor utcai intézménybe. Összesen két és fél hetet töltöttem bent teljes nyugalomban, s közben folyamatosan vizsgáltak. Kiderült például, hogy vérszegény vagyok" – mondta el a Blikknek és hozzátette már jobban van és dolgozik is.