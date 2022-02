Norina betegen hordta ki kisbabáját, aki a születése után rögtön inkubátorba került. Ekkor vette kezdetét a tortúra, amely nem csak lelkileg, hanem testileg is megviselte mindkettejüket. Young G kedvesén nemrég életmentő műtétet hajtottak végre, melynek során eltávolították a méhét. Ez azt jelenti, hogy nem lehet több gyermeke.

A beavatkozásnak három hete történt, a februárra ígért szövettani eredmény pedig most megérkezett.

"Hihetetlenül boldogok vagyunk! Negatív lett az eredmény, ami azt jelenti, hogy nincs áttétje és semmilyen további kezelésre sincs szükség. Ezzel persze még nem ért véget a történet, továbbra is nagyon oda kell figyelnünk az életmódunkra, arra hogy mit eszünk, de ezzel most kaptunk egy új esélyt, egy új életet. Öt évig tünetmentesnek kell lennie, hogy minden rendben legyen és azt tudjuk mondani, hogy Norina meggyógyult. Sajnos van rá hajlama, hogy visszatérjen a betegség" - mondta Béci a Life.hu-nak adott interjújában, amiben arról is olvashatsz, hogyan dolgozta fel Norina a történteket.