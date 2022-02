Ahogy megírtuk , ismét pozitív lett Károly brit trónörökös legutóbbi koronavírus-tesztje - jelentette be csütörtökön a walesi herceg londoni hivatala. A herceg jelenleg karanténban gyógyul. Ám mivel néhány napja találkozott II. Erzsébettel, az uralkodó egészségi állapotát most kiemelten figyelik.

A királynőnek egyébként nincsenek koronavírus-fertőzésre utaló tünetei. Kamilla cornwalli hercegné koronavírustesztje pedig negatív lett.

II. Erzsébet - akiről számos érdekességet olvashatsz ebben a cikkünkben - és a palota néhány napja ünnepelte a trónra lépésének 70. évfordulóját, ahol az utódlásáról is beszélt. Most első ízben fejezte ki nyilvánosan azt a kívánságát is, hogy elsőszülött fiának, Károly trónörökösnek a felesége, Kamilla cornwalli hercegnő Károly trónra lépése után felvehesse a királyné címet.