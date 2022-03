Cserhalmi György nélkül mutatják be az Antigonét a Radnóti színházban - olvasható a teátrum oldalán. A nemzet színészét Teiresziasz szerepére kérték fel, ám egészségügyi okok miatt végül nem tudta vállalni a feladatot.

Cserhalmi György nélkül mutatja be az Antigonét a Radnóti színház, a nemzet színésze egészségügyi okok miatt lépett vissza a szereptől.

A darabot a sorozatos megbetegedések miatt új időpontban, március 12-én mutatja be a társulat.

"Az újraidőzítés oka a sorozatos Covid-megbetegedés, ami nagyon megnehezíti, olykor ellehetetleníti a próbafolyamatot. A produkciónak most azzal is számolnia kell, hogy Cserhalmi György, aki hosszú idő után Theiresziász szerepében tért volna vissza a színpadra – mindannyiunk legnagyobb sajnálatára – egészségügyi okokból végül nem tudta vállalni a feladatot. Nagyon sajnálom, hogy most nem dolgozhattunk vele együtt, de mindennél fontosabb, hogy ne veszélyeztessük őt, hogy még sokáig legyen a közös munkára esély. Az előadásba pedig nem hívunk erre a szerepre helyette más vendégművészt. A társulat nélküle, másfajta módon próbálja meg megfogalmazni Teiresziasz bölcsességét és megkerülhetetlenségét"– tette hozzá Porogi Dorka rendező.