Nemrég arról vallott a tévésztár, hogy karácsony után ismét romlott az állapota és gyógyszerfüggőséggel is küzd. Tavaly már eltöltött két hónapot a zárt osztályon, de most kérte, hadd menjen vissza. Annyira rosszul volt a celeb, hogy kétszer is megpróbbált az elmúlt években véget vetni az életének.

Győzike most azonban úgy érzi, gyógyul - derült ki a pozitív hangvételű Facebook-posztjából:

"Először is nagyon hálás vagyok, hogy ma is felèbredhedtem ès egy újabb nap vár rám" - kezdte a posztot Győző.

"És ehhez mindenek előtt az kellett, hogy ne használják szert. Igaz ez önmagában szerintem nem elég, de azt hiszem lehet a hátrányból előnyt kovácsolni, hiszen mind az az energia és idő, amit a szehasználattal töltöttem ezt most mind hasznos tevékenységekbe tudom átültetni" - valott függőségéről a sztár.

"Számtalan buktató várhat rám ,de egyre inkább hiszem ,hogy én már nem vágyom a sötétre, nem vágyom önsajnalatra, hazug barátokra. Ebben a pillanatban boldog vagyok" - zárta gondolatait Győzike.