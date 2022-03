Stroke miatt került kórházba Révész Sándor, állapota nagyon aggasztja a rajongókat, és pályatársait is. Zalatnay Sarolta egyből elkezdett érte imádkozni

Révész Sándor Facebook-oldalán tett közzé videót arról, milyen küzdelmes napokat él meg: stroke miatt került kórházba. Zalatnay Cini nagyon aggódik az énekesért.

"Amikor meghallottam, hogy kórházba került, azonnal elkezdtem érte imádkozni. Nyomaszt, amikor arra gondolok, hogy a korosztályom nagyjai például Som Lajos, Meki, Somló Tamás már nincsenek köztünk, de Sanyival kapcsolatban fel sem merült bennem, hogy őt is elveszíthetjük. Erős férfi, ezért a halál a személyével tulajdonképpen összeegyeztethetetlen" - mondta a Borsnak Zalatnay Sarolta. "Biztos vagyok abban, hogy tökéletesen fel fog épülni, mindenki ezért szorít most" - tette hozzá. Azt is elárulta, mikor beszéltek utoljára.

"Utoljára három évvel ezelőtt beszéltünk telefonon, amikor szerettem volna meghívni a születésnapi koncertemre az Erkel Színházba. Személyesen még régebben hozott össze minket a sors. Érdekes, hogy a válás ellenére olyan jó maradt a kapcsolatunk, hogy mindig érzelmes puszival üdvözöltük egymást. Harag egyikünkben sem volt, talán túl fiatalok voltunk anno ahhoz, hogy egybe kössük az életünket. Őt nagyon szerették a nők, amit én nehezen kezeltem" - árulta el.