Az Operettszínház színésze, Szendi Szilvi Facebook-oldalán közölte a hírt, miszerint műteni kell. Az énekesnő elmondta, egy ideje problémák adódtak a hangszálaival, ezért fordult orvoshoz. A vizsgálatok során kiderült, hogy a bajt egy ciszta okozza.

"Szeretném veletek megosztani, hogy miért nem láthattok mostanában a színpadon. Nem szeretnék a jövőben csalódást okozni azzal, hogy számítotok a szereplésemre, és ahogy erre már volt példa, aznap derül ki, hogy mégsem tudok előadást csinálni. Tehát az ok: Fél évvel ezelőtt kezdődött minden, egyre gyakrabban voltak hangszálproblémáim, amivel természetesen orvoshoz fordultam.

Az elmúlt időszakban több vizsgálaton is átestem, és mostanra hála Istennek megállapították a baj okát:

egy ciszta akadályoz a hangadásban!!! Mindenkit, és magamat is szeretnék megnyugtatni, hogy a legjobb kezekben vagyok, nemsokára sor kerül a műtétre is, és újult erővel folytatom a munkát. Az apropója a mostani vallomásnak az is, hogy a szívemhez nagyon is közel álló előadásnak, a Virágot Algernonnak a 100. előadása közeleg, és már ebben sem tudok sajnos részt venni. Alice szerepében egy új beállót köszönthet a közönség, kilétére hamarosan fény derül. Szeressétek, fogadjátok szeretettel, és vigyázat, hamarosan visszatérek!!!" - írta.