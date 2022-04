A közlemény szerint a szegedi édesanya koronavírusos volt, amikor tavaly decemberben világra hozta gyermekét. Tünetei ezt követően súlyosbodtak, ezért Covid-intenzív osztályra került, ám állapota a szakszerű és gondos kezelés ellenére is folyamatosan romlott.

Emiatt a beteg átkerült az Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetébe, ahol 70 napig ECMO-kezelést kapott. Ezt követően pár hétig lélegeztették. A szakemberek hosszú napokig készültek arra, hogy fokozatosan felébresszék, a napokban pedig az anya gyógyultan távozhatott otthonába.

Korábban két másik kismama is súlyos állapotba került koronavírus-fertőzés következtében, nekik is ECMO-kezelésre volt szükségük, és gyógyulásukat követően ők is hazatérhettek gyermekeikhez és férjükhöz.

Babik Barna, az SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője kiemelte, hogy a műtüdővel kezelt kismamák mind a hárman közvetlenül azelőtt, hogy súlyos állapotba kerültek volna, életet adtak harmadik gyermeküknek.

Az esetek bizonyítják az SZTE több szakterületen dolgozó és együttműködő orvosainak és más szakembereinek felkészültségét, kardiotechnikusainak gyakorlottságát, és ápolóinak rendkívül odaadó, szakszerű és példaértékű munkáját - hangsúlyozta a professzor az MTI-hez eljuttatott közleményben.