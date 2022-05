A Ripost számolt be arról, hogy az egyik Facebook-csoportban döbbenetes történeteket lehet olvasni olyan fiataloktól, akik energiaital-függők lettek. Az egyik posztoló februárban tette le az energiaitalt, de még mindig elvonási tünetei vannak. Azért hagyta abba a koffeintartalmú ital fogyasztását, mert súlyos betegség alakult ki nála.

"Ettől lett aurás migrénem. Senkinek sem kívánom. Látótér-kieséssel, beszédzavarral és féloldali zsibbadással jár" - írta.



A hozzászólók között volt olyan, aki arról számolt be, hogy valószínűleg élete végéig pulzuscsökkentőt fog szedni, és soha többé nem ihat koffeines italokat. Más 16 éves korában kezdett energiaitalt fogyasztani, napi 3-4 dobozzal. 20 éves korára koffeinfügő lett. Egyszer csak szorítani kezdett a mellkasa, 200 lett a pulzusa. Nagyon megijedt, és letette az energiaitalt. Egy hónapig volt rosszul az elvonási tünetektől.



„Egy kis doboz energiaital, fajtájától függően akár annyi koffeint is tartalmazhat, mint négy csésze kávé. Fontos tudni, hogy a koffeintartalmú energiaital nagymértékben megemeli a vérnyomást és a pulzusszámot, emellett szívdobogásérzést, a centrális idegrendszerben pedig stimulációt okoz, de szívritmuszavart is előidézhet. Akinek ráadásul fel nem ismert, veleszületett szívrendellenessége van, vállalnia kell a kockázatot, hogy egyetlen doboznyi energiaital olyan ritmuszavart generálhat, ami akár végzetes is lehet. Ezek a termékek a szív mellett a májat és a vesét is megterhelik, vízhajtó hatásuk miatt pedig kiszáradást okozhatnak. Aki pedig nap mint nap nagy mennyiségben issza, annak szervezetében felhalmozódik a koffein toxikus hatása. Ráadásul éppen magas koffeintartalma miatt a rendszeres fogyasztók hozzászokhatnak, ekkor pedig e nélkül már elvonási tünetek (fejfájás, erős fáradtság, remegés, depresszió, rosszullét) jelentkezhetnek" - mondta a lapnak dr. Maurovich-Horvat Pál kardiológus szakorvos.

Két évvel ezelőtt Dan Royals, Ázsiában élő ausztrál tanár sokkoló képet töltött fel egy Facebook-csoportba. Állítja: a napi 6 elfogyasztott energiaital elkezdte felzabálni a nyelvét.