Dr. Novák Hunor volt a Mokka vendége. A praktikus tanácsairól ismert gyermekorvos ezúttal a helyes orrspray-használatba avatta be a nagyérdeműt. Novák doktor szerint az emberek nagy része nem tudja, hogyan kell alkalmazni ezeket a szereket, és ez az oka annak, hogy nem fejtik ki a kívánt hatást.

Az orrspray permetszerűen befedi a nyálkahártyát, azonban nem mindegy, hogy milyen szögben tartjuk a tartályt és a fejünket a fújáskor.

A gyermekorvos szerint már a fújás előtt hibázunk. Novák doktor elmondta, hogy a gyógyszeres spray használata előtt érdemes kitisztítani az orrunkat, méghozzá tengervizes orrspray-vel, majd ezt követően fújjuk ki az orrunkat és csak ezután használjuk a gyógyszert.

A fújáskor hajtsuk előre a fejünket és a spray-vel célozzunk a fülünk felé, kicsit oldalra és hátrafelé. Eközben fogjuk be a másik orrnyílásunkat és lassan lélegezzünk be fújás közben. A helyes mozdulatot a doktor részletesen is bemutatja a lenti videóban.

Nem szabad azonban sokáig használni a gyógyszeres orrspray-ket, mivel könnyen függőséget okozhatnak. Ezzel kapcsolatban Novák doktor elmondta, hogy a bennük található hatóanyagnak köszönhető, hogy sokan éveken át nem tudnak leszokni róla.