Justin Bieber hétvégén sokkolta a rajongóit , amikor megrázó videóban közölte a világgal, hogy egy ritka betegségnek köszönhetően lebénult a fél arca. Ezek után a Sztárban sztárból is ismert Marics Peti formációja, a ValMar hozta a frászt a közönségre.

A ValMar duót Marics Peti és Valkusz Milán alkotják. A páros már az énekes showműsor előtt is népszerű volt, de a Sztárban sztár óta nem győzik teljesíteni a felkéréseket. A rengeteg koncert mellett idén bevállalták az Ázsia expressz című kalandrealityt is, melyben ismert emberek utaznak országról országra. A két fiatal már befejezte a forgatást és belevetette magát a koncertezésbe, de most egy időre mégis vissza kell vonulniuk.

A szomorú hírről Marics Peti saját Instagram-oldalán értesítette a rajongókat.

Sziasztok srácok! Sajnos egészségügyi okok miatt nem tudunk menni a mai fellépésekre... Már tegnap se voltunk jól különféle módon és sajnos a mai napra csak romlott a helyzetünk. Elnézést mindenkitől, aki számított ma ránk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a végletekig a saját állapotunkat és most jelzett a szervezetünk, hogy illene kis pihenőt adni neki.

"Még egyszer elnézést tőletek és a megértéseteket kérjük, hogy a nyár elkövetkezendő bulijait is 200%-osan csinálhassuk meg együtt! Bulizzatok egy jót helyettünk is! Ma a rendezvények ettől függetlenül meg lesznek tartva és pótolva lesz mindegyik bulink!" – írta az énekes a Bors szerint az Instagramon csak korlátozott ideig elérhető történetében.