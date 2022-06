Az egészséges életmód, a mozgás, a helyes táplálkozás szükséges, de nem elégséges a hosszú élethez. Egy friss kutatás során orvosok több mint 150 ezer nőt vizsgáltak meg, és arra az eredményre jutottak, hogy az optimisták nagyobb valószínűséggel élik meg a 90 éves kort, mint azok, akik hajlamosak a borús, negatív gondolatokra.

A tanulmány szerint az optimizmus átlagosan 4,4 évvel hosszabbítja meg az élettartamot.

Nem könnyű, de nem is lehetetlen harcolni a negatív gondolatok ellen. Azt már korábban is számos kutatás bebizonyította, hogy a stressz nemcsak szellemi, hanem fizikai tüneteket is okozhat. A most megjelent cikk szerint ez igaz tehát a negatív gondolatokra és a pesszimizmusra is, ami bizonyítottan lerövidíti az élettartamot – olvasható a Sun írásában.

Fontos lenne odafigyelnünk arra, hogy ép testben valóban ép lélek legyen, ehhez pedig számtalan ingyenes praktika elérhető. A meditációtól kezdve a jógán át sokféleképpen lazíthatunk, és elűzhetjük a szorongást, a stresszt kiváltó negatív gondolatokat, és ehhez méregdrága termékekre és heti hétszeri sportolásra sincs szükség.