Úgy tűnik, végre a hátunk mögött hagyhatjuk a koronavírus okozta pánikot, ám mégsem lélegezhetünk fel teljesen. Nemcsak a covid marad ugyanis velünk, hanem megjelent egy új potenciális veszélyforrás, a majomhimlő is.

A vírus május óta tartja izgalomban a közvéleményt, és már Magyarországon is beazonosítottak több fertőzöttet. A majomhimlő nehezen terjed emberről emberre, az elmúlt időben azonban egyre több beteget találtak szerte a világban. A jellegzetes bőrelváltozásokat is okozó vírusról rengeteg tévhit látott napvilágot, ezekről és az igazságokról nemrég Rusvai Miklós részletesen is beszélt.

Nemrég egy másik ismert vírusszakértő, Kemenesi Gábor szólalt meg a majomhimlővel kapcsolatban. A szakember szerint egyre rosszabbul fest a helyzet, ugyanis két különböző vírustörzs is fertőzhet.

Úgy tűnik egy ideje már elkezdődött a történet. Ha tippelnem kéne azt mondanám, hogy sikerült Afrikán kívüli állatokra áthurcolni, ez magyarázná a két külön klasztert. De ha nem ez akkor valami hasonló megdöbbentő lesz

– írta Kemenesi a Twitter-oldalán.

A majomhimlő tünetei jellemzően két héttel a fertőzést követően jelentkeznek. Rossz közérzet, fejfájás, izomfájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, valamint az arcon, a kézfejen, a tenyéren, majd az egész testen megjelenő kiütések jelzik a betegséget. A vírus fertőzőképessége addig tart, amíg a hólyagok kiürülnek, és az úgynevezett pörkök leesnek a bőrről.