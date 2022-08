Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a fájdalmas menzesz nem normális és egészséges jelenség; természet ősanyánk nyilván nem szándékosan gyötri a szebbik nemet a piros betűs napok kálváriájával. Arról viszont nem tehet szegény, hogy a naturális életmódot szőnyeg alá söpörve a hölgytársadalom igen jelentős hányada a feje tetejére állítja a saját hormonrendszerét.

Miért fájhat a menstruáció?

Normális esetben a méhnyálkahártya leválását segítő, simaizomsejtekből álló méhizomzat összehúzódásait nem kellene kellemetlennek éreznünk. Fájdalom akkor alakul ki, amikor az izmok alaposan megküzdenek azért, hogy megszabaduljanak a rendellenesen intenzív ösztrogéntermelés miatt túlzottan megvastagodott endometriumtól, vagyis a nyálkahártyától.

Az ösztrogén jelenléte természetesen elengedhetetlen a női szervezetben, ám ha a többi nemi hormon rovására dominál, egy sereg egészségügyi problémát okozhat, és ezek közül csak az egyik a gyötrelmes menzesz.

Mik lehetnek az ösztrogéndominancia tünetei?

hangulatingadozások, szorongás

csökkent libidó

erőteljes PMS-tünetek

rendszertelen, erős és/vagy fájdalmas menstruáció

gyakori puffadás

súlygyarapodás

hajhullás

alvásproblémák, éjszakai izzadás

kimerültség, memória- és koncentrációs zavarok

terméketlenség

hőhullámok

Mit okozza a túlzott ösztrogéntermelést és hogyan tehetsz ellene?

Az ösztrogéndominancia kialakulását külső és a szervezeten belüli faktorok is előidézhetik. A szervezet nem megfelelő működése miatt a keringésben felhalmozódhat ez a női nemi hormon, illetve a különféle vegyi anyagok és élelmiszerek is viselkedhetnek xenoösztrogénként, azaz mímelhetik ennek az anyagnak a munkáját.

Hormonálisan is az vagy, amit megeszel

Az egyik főbűnös ezen a téren a lassú anyagcsere, melyet többek között a mozgásszegény életmód és a jótékony rostokban szegény étrend eredményez. A legtöbb felesleges ösztrogénmetabolit a széklettel távozik a szervezetből, ezért elengedhetetlen legalább naponta egy-három alkalommal nagyvécézni. A lomha anyagcsere másik folyománya az elhízás, és mivel a zsírszövet ösztrogént termel, továbbá megkötni is képes azt, ha egészségtelen mértékben rakódik le a testen belül, túlságosan megnövelheti az ösztrogénszintet.

A menzeszbarát táplálkozás egyik alappillére a nagyipari tartásból származó állati fehérjék mellőzése. Ezek ugyanis tele vannak gyógyszermaradványokkal és hormonokkal, melyek a szervezetedbe kerülve is kifejtik káros hatásaikat.

Elengedhetetlen viszont a sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona, dióféle, hüvelyes és a magvak fogyasztása. Ösztrogéndominancia szempontjából kiemelten jótékony hatásúak lehetnek a keresztesvirágúak, például a brokkoli, a karfiol, a kelbimbó és a káposzta. Ezek indol-3-karbinoltartalmuk révén segítenek kivezetni a feleslegessé vált ösztrogént a szervezetből, emellett gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatással is rendelkeznek.

A változatos étrend mellett jó, ha odafigyelsz arra is, hogy magnéziumból, cinkből, rézből, valamint C-, E- és B-vitaminokból semmiképp se szenvedj hiányt.

Vegyszermentes élet = boldog hormonrendszer

A hormonális fogamzásgátlók és egyéb hormongyógyszerek teljesen szétbombázzák a női ciklust, tehát a gyógyuláshoz valószínűleg fel kell majd függesztened ezek alkalmazását. Jelentős káros hormonforrás lehet továbbá a csapvíz is, melyet szerencsére speciális otthoni vízszűrővel már meg lehet tisztítani ezektől a kémiai anyagoktól.

Az élelmiszeripar által használt rovarriasztók, gyomirtók, a kozmetikai és háztartási készítményekben megtalálható vegyszerek, például a parabének és a klór mind xenoösztrogénként viselkedhetnek, ha a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül a szervezetbe jutnak. Érdemes lehet tehát ezek öko- és bioalternatíváira váltani.

A belső egyensúly a női egészség kulcsa

A krónikus stresszt a modern kor egyik legveszélyesebb egészségkárosító tényezőjeként tartják számon – nem véletlenül. Stressz hatására a mellékvesék kortizolt, azaz stresszhormont termelnek, ám tartósan fennálló feszült állapot esetén ez a páros szerv elfáradhat. A hiányzó kortizolmennyiséget a szervezet úgy pótolja, hogy épp rendelkezésre álló progeszteront alakít át kortizollá, tehát a túlélés érdekében alaposan megborítja a női hormonrendszert.

Természetesen nem a „jó stressztől" kell óvnod magad, hiszen a kortizol egészséges mennyiségben nagy szerepet játszik kulcsfontosságú élettani folyamatokban, például az agyműködésben, az anyagcserében, illetve a vércukorszint és a a só-vízháztartás kiegyensúlyozásában. Baj akkor van, amikor úgy érzed, hogy teljesen elfogytak az erőtartalékaid, keveset és/vagy rosszul alszol, minden kis kellemetlenségen képes vagy felkapni a vizet, nem látod a fényt az alagút végén, illetve észleled, hogy az immunrendszered is kezd kifáradni.

Mivel egy életed van, nem érdemes teljesen kikészítened magad és mindent alárendelned a kötelességeidnek, mert így csak gyötrelem a létezés. Pihenj, regenerálódj, foglalkozz magaddal, különben nem fogsz tudni hosszú távon jól teljesíteni és az egészséged is megsínyli majd az állandó hajtást.

Ha eddig még nem tetted meg, építsd be az életedbe a rendszeres mozgást, aludj eleget, szánj időt arra, hogy megemészd, átgondold az életedben felbukkanó problémákat, hogy azok ne halmozódjanak fel, tovább feszítve amúgy is túlterhelt elmédet. Amennyiben ez szükséges, kérd szakképzett terapeuták segítségét, hogy testileg, szellemileg és lelkileg is kiegyensúlyozottá válj, egyúttal női problémáidnak is búcsút mondhass!

