Az erős menstruáció is felelős lehet a vashiányért

Az élettani szempontból fontos ásványi anyagok közül a vas elengedhetetlen szerepet tölt be a vér oxigénszállításában. A vörösvértestekben található hemoglobin (vastartalmú fehérjemolekula) segíti az oxigén sejtekbe jutását, emellett több enzim alkotóeleme is, így a szervezet energiatermelő folyamataihoz szintén nélkülözhetetlen. Izmainknak is szüksége van vasra, amely a mioglobin fehérjéhez kötődve segíti az izmok munkáját, éppen ezért az aktívan sportolók sem feledkezhetnek meg a vaspótlásról.