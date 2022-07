Mielőtt kapával a kezünkben lerohanjuk a kertünket, álljunk meg egy pillanatra, és ismerjük meg azokat a gyomnövényeket, amik a környezetünkben nőnek. Nem biztos, hogy mindtől meg kell szabadulnunk. Mutatunk most párat, amiket gyógyhatásuk miatt érdemes fogyasztani.

Kövér porcsin

Nincs olyan kert vagy udvar, ahol előbb utóbb nem jelenik meg a kövér porcsin. Zsenge leveleit salátába, szendvicsekbe, tojásrántottába, levesekbe tehetjük. Íze nagyon zöld, sós, kicsit a sóskára emlékeztet. A kövér porcsinnak elképesztően magas a C-vitamin tartalma és Omega-3 zsírsavakban is gazdag. Rendszeres fogyasztásával megelőzhető a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása, védi az artériákat, ráadásul az öregedést is lassítja. Gyulladásgátló és véralvadásgátló hatása van, az érelmeszesedés kialakulását is megakadályozza.

Pásztortáska

A pásztortáska nem csak arra jó, hogy a gyerekek csörgessék a leveleit. Fogyasztható nyersen, a leveleit salátákhoz, levesekhez adhatjuk. Íze a borsóéra emlékeztet. Szaponin és flavonoid tartalma miatt már régóta izomfájdalmak enyhítésére, vérzéscsillapításra és ekcémás tünetek enyhítésére is használják. Jótékonyan hat a menstruációs ciklusra is, csökkenti a hasi görcsöket. Kínában a pásztortáska nem számít gaznak, gasztronómiai felhasználásra termesztik, a hirtelen sült pásztortáska-levelek ínyencségnek számítanak.

Libatop

A libatop leveleiből a spenóthoz hasonlóan főzeléket készíthetünk, szárát a spárgához hasonlóan használhatjuk fel. Régen sokat használták a magyar konyhában, a spenót szorította ki. Magas a kalcium-, vas- és fehérjetartalma. A libatopfajták levelei a virágzás előtt szedhetők, a 20-30 centis fiatal példányok a legfinomabbak. Szárított, megőrölt magvai a hajdinaliszthez hasonlóan alkalmazhatóak.

Nagy útifű

A nagy útifű is minden kertben megtalálható, és biztosak vagyunk benne, hogy szinte mindenki ki is irtja. Fiatal levelei azonban kiválóan használhatók salátába, az erősebb levelekből az erek eltávolítása után főzelék készíthető, de sós palacsintákhoz, rántottához is kiváló. A nagy útifű íze a spárgához hasonló. Rokona a jól ismert gyógynövénynek, a lándzsás útifűnek, hatóanyagaikban megegyeznek, ezért a nagy útifű is használható köhögéscsillapításra, de fogfájásra, középfülgyulladásra, kiütések gyógyítására is jó.

Tyúkhúr

A tyúkhúr talán a legegészségesebb gyomnövényünk, íze a spenótéra emlékeztet, talán kicsit édeskésebb. Nagyon gazdag A-vitaminban, C-vitaminban, magnéziumban, vasban, foszforban, cinkben. A legjobb, ha nyersen fogyasztjuk, salátában, omlettben a legfinomabb. Klinikai kutatások igazolják, hogy a tyúkhúrnak antioxidáns, gyulladásgátló, fájdalomcsillapító, antidiabetikus és szorongásoldó hatása van. Gyógyítja a májat, gombaölő és zsírégető hatása is van.

Figyelem! Minden gyomot csak tiszta környezetben gyűjtsünk, az út mentén, vagy járdaszegélyekben növő példányok nem alkalmasak fogyasztásra, nehézfémekkel szennyezettek lehetnek. Egyes gyomnövények fogyasztása során allergiás reakciók is felléphetnek, ezért mindenki alapos tájékozódás után, saját felelősségre fogyassza ezeket.