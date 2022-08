A koronavírus továbbra is fertőz, az ismert magyar orvos, Mangó Gabriella is elkapta.

Tetőzik a koronavírus hatodik hulláma, ismét egyre többen kapják el a betegséget, hiszen a most uralkodó variáns jóval fertőzőképesebb az előzőeknél. Az ismert magyar orvos, Mangó Gabriella is elkapta.

"Beütött a Covid. Nem kerestem, nem kértem, vigyáztam, mégis elkaptam. A nagylányomtól kaptam el a betegséget, akit nem hagyhattam magára. Így hát mellette voltam, mértem a lázát, teáztattam, megsimogattam a fejét, babusgattam, hogy jobban legyen... És hiába mostam meg a kezem, hiába fertőtlenítettem. Otthon nem járok maszkban, bár lehet, hogy kellett volna, mert így én is megfertőződtem" - írta az orvos, aki nem először fertőződik meg.

"Az első Covid-fertőzésem után én is felvettem mindhárom koronavírus elleni oltást, ennek ellenére 2022. januárban a delta variáns is utolért. Most pedig július elején, épp a szabadságom alatt az omikron egyik változata döntött ágynak" - mondta a Ripostnak, majd a tüneteiről is beszámolt.

"Fájt a torkom, hőhullámaim voltak. Hőemelkedés, izomfájdalom, hasmenés és köhögés gyötört. Olykor rám tört a pánik, hogy belehalok ebbe az egészbe. Olyankor azonnal megmértem az oxigénszintemet. Volt, hogy sírógörcsöt kaptam az értéktelenség érzése miatt. Fizikai, lelki hullámzások gyötörtek. Olyan volt, mint egy érzelmi hullámvasút. Lehet, hogy ezt az is tetézte, hogy a szabadságom idején lettem beteg, amikor az ember végre jöhetne-mehetne, és a családoddal tölthetné minden percét. Ehelyett az ágyban feküdtem" - mondta, de szerencsére mára már jól van.

"Most már jól vagyok és bármilyen rosszul is voltam, végig bíztam abban, hogy a szervezetem az oltások és a korábbi fertőzések miatt emlékezik a vírusra, és képes lesz megküzdeni vele. Mindezt azért osztottam meg mindenkivel, hátha erőt merítenek az emberek belőle és látják: van élet a Covid után is."