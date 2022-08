Az Arnica montana, azaz a hegyi árnika a világ egyik legérzékenyebb és legszélesebb spektrumú gyógynövénye, melyet belsőleg és külsőleg is használnak a gyógyászatban. Sportolóknál, gyerekes családokban nélkülözhetetlen része a házipatikának. Külsőleg leggyakrabban felületes, nyílt seb nélküli sérüléseknél alkalmazzák: zúzódásra, horzsolásra, véraláfutásra, ütésre, rándulásra, izom- és ízületi fájdalmakra. Használják szülésznők, plasztikai sebészek és fogorvosok is. Nézzük, mire, és mikor!

1.Izomlázra, sportsérülésekre kiváló megoldás

Talán a leggyakrabban a sportorvoslásban alkalmazzák. A sportorvosok sokszor a pályán, sérülés után rögtön adják az arnica montana-ból készült homeopátiás szert is. Számos sportoló alkalmazza, többek között David Beckham is.

2. A sebészek, plasztikai sebészek gyógyszere

A sebészek és a traumatológusok gél vagy kenőcs formájában, külsőleg a sérült területek gyulladásának és duzzanatának enyhítésére használják, belsőleg pedig homeopátiás gyógyszerként a vérzékenység csökkentésére, valamint a gyógyulás gyorsítására ajánlják. A plasztikai sebészek szintén kedvelt készítménye: a műtétek utáni regeneráció eszköztárának többek között részei az arnica montanából és apis mellificából készült homeopátiás szerek a kék foltok, duzzanatok csökkentésére, hogy minél gyorsabban vissza tudjon illeszkedni a beteg a hétköznapokba.

3. Gyerekes családoknál jó, ha kéznél van

Bármilyen baleset után rögtön adható: ütések, horzsolások, zúzódások, izomsérülések, de törések esetén is. Külsőleg gél vagy kenőcs formában, ha a bőr nem sérült, belsőleg homeopátiás gyógyszerként használjuk. Baleset esetén mindig mutassuk meg orvosnak a kicsit!

4. Üdvözlet a világon!

A szülésznők homeopátiás Jolly Jokerként tartják számon. A mamának és a babának egyaránt javasolt, hiszen a születés mindkettőjük számára „trauma". Ezért is hívják az arnica montanát az „üdvözlet a világon" szerének. Szülés alatt csökkentheti a tágulásból adódó és a szülés utáni vérzést. Akinek gátmetszése, gátsérülése, császármetszése volt, ott a gyógyulást segítheti. Ugyanakkor azoknak is javasolt, akik sérülésmentesen, gátvédelemben szülik meg babájukat, hiszen a levált méhlepény helyéről még napokig tart a vérzés. A vajúdás után gyakran jelentkezik izomláz, kimerültség, meggyötörtség. Ilyenkor is jó, ha kéznél van az arnica montanából készült homeopátiás szer.

5. A fogászati kezeléseknél elengedhetetlen

A komplementer gyógyászatot is alkalmazó klinikákon a fogorvosok foghúzások és implantálás előtt, valamint után is sokszor adnak arnicát a betegeknek, homeopátiás gyógyszer formájában.