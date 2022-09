Kórházba kellett vinni a TNT-ből ismert Intit, ezt először Dobrády Ákos, a banda másik tagja közölte a rajongókkal. Most megszólalt a zenész párja, Aleska, aki elárulta, pontosan mi volt a baj.

"Már a nyaralásunk alatt gyanús volt, hogy amikor sétáltunk, hamar elfáradt. Ezután azt vettük észre, hogy éjszakánként felment a pulzusa és nehezebben kapott levegőt. Illetve azt is láttuk, hogy az utóbbi időben hízott egy kicsit. Először azt gondoltuk, amiatt van, hogy amikor megismerkedtünk, sok év után leszokott a dohányzásról" - kezdte a Blikknek Emese. Intinél gyerekként diagosztizáltak szívritmuszavart, ám nem foglalkozott vele.

"Kiderült, hogy ez felerősödött az elmúlt időben. A kórházba kerülését megelőző napokban sokat romlott az állapota. Már szinte nem is tudott aludni. Gondoltam a kardiológusra, de a nehézlégzés miatt tüdővizsgálatra mentünk. Az ultrahang után mondta az orvos, hogy nagy a baj, most azonnal menjünk kórházba vagy hívnak mentőt" - mondta Aleska. Intinél szívelégtelenséget is megállapítottak.

"A kórházban közölték velünk, jó, hogy bejöttünk, mert pár napon belül visszafordíthatatlanná romolhatott volna az állapota. A szívének nagyjából a húsz százaléka működött csak, ami azt jelenti, már csak az alapfunkciókat látta el. Ráadásul hétvégén ment volna a TNT-vel koncertezni, ha azt végigugrálja, elképzelhető, hogy nem bírta volna a szíve. Amikor tudom, látogatom, viszek neki mindent, amire szüksége van, és próbálom tartani benne a lelket. Injekciókkal és gyógyszerekkel kezelik, most jól érzi magát. Egyelőre nem tudjuk, meddig lesz kórházban, az orvosok azon vannak, hogy beállítsák a gyógyszereit, amiknek a szedésével teljes életet élhet" - mondta Emese. Inti nagyon hálás a párjának. "Emese megmentette az életemet, ha nem cipel el orvoshoz, nagyobb baj is lehetett volna. Nagyon hálás vagyok neki" - mondta.