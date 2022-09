Bródy János a Nők Lapjának mesélt arról, hogy van most:

"Ha őszinte akarok lenni, akkor nem is vághatna ide jobban egy régi vicc. Röviden: jól vagyok, bővebben pedig: nem jól. Koltai László doktor úr annyira érti a dolgát, hogy az arcomon elvégzett műtéteknek alig maradt nyomuk. Hiába aggódtak olyan sokan értem, beleértve magamat is, rendbe jöttem. Újra színpadképes vagyok. Ezenkívül viszont nagyon rosszul érzem magam, de azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. Mondhatnám, mintha megéreztem volna előre, mi történik a szomszédunkban, az országunkban, meg a világban egyáltalán. Csak meg kell hallgatni a legutóbbi lemezem néhány dalát, van köztük, amit még a pandémia előtt írtam. Már a címe is sok mindent elárul: Gáz van, babám!"