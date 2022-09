Görög Zita mélyen hallgatott a problémájáról, miközben saját maga találta meg a gyógymódot inkontinenciájára. Most úgy döntött, hogy ne kezeli tovább tabuként a problámát, hiszen számos más nő is küzd vele.

Instagram oldalán közzétett posztjában a modell épp egy pancsoló medencében áll, amiről mindjárt eszébe is jutott, hogy szülés után vizelettartási nehézségekkel küzdött. Ahogy írja, hajlamos rá, az első szülése után is előjött a probléma, csak akkor ahogy jött, úgy távozott. Ám két szülése között eltelt egy évtized, és bár még mindig csinos, azért Zita szervezete sem fiatalodik.

Internetes kutakodás után megtalálta a megoldást a kellemetlen egészségügyi gondra, és most közösségi oldalán arra biztat mindenkit, aki vizelettartási nehézségekkel küszködik, hogy ne szégyellje magát, mert a dolog orvosolható, gyógyszerek nélkül.

"Tüsszentés, csuklás, ugrálás, nevetés.. Kinek ismerős? Így Titi születése után, nem a hasizmom, hanem a gátizmom helyreállítása volt a legfontosabb. Sőt, előtte is készültem. Intim tornáztam, kismama jógáztam. Lotti után is jelentkezett picit, tudtam hajlamos vagyok rá,de akkor pár hét elteltével magától elmúlt. Csak a 2 szülés közt eltelt 10 év, én pedig a jobb félni típus vagyok. Így jól körbegugliztam a témát és mélyen hallgattam róla a környezetemben. Viszont iszonyú sok videó és tartalom van a neten, nem volt nehéz megoldást találni. A legjobb, hogy akár vezetés és főzés közben is elvégezhető néhány gyakorlat, a többire pedig időt és energiát szántam, mert nem akartam ezzel sokáig együttélni. Ma szembejött egy cikk, amiben arról írtak, nem beszélünk erről (sem) eleget. 40 körüli szülés, sokadik szülés, menopauza után is kialakulhat stressz inkontinencia. Ne a gyógyszer vagy műtét legyen az első vagy végső megoldás. Ne várjatok évekig. Kicsi torna és megoldódik" - írja Instagram posztjában Görög Zita.