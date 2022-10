A koronavírus-járvány kezdete óta már számos variáns tűnt fel, így pedig nem is annyira meglepő, hogy a tünetek és a súlyosságuk is változik. A legfrissebb tanulmányok szerint egy alapvetően a náthához kapcsolódó tünet most már egyre inkább a koronavírushoz köthető.

Ez a tünet pedig nem más, mint a torokfájás, ez a pozitív esetek kétharmadát érinti. Más gyakori tünetek a fejfájás, az eldugult orr és az orrfolyás is. A láz és a szaglás elvesztése ritkábbnak számít - írja a The Sun.

Íme a 20 leggyakoribb tünet a gyakoriságuk alapján:

Torokfájás (58 százalék)

Fejfájás (47 százalék)

Köhögés váladék nélkül (43 százalék)

Dugult orr (41 százalék)

Orrfolyás (39 százalék)

Köhögés váladékkal (38 százalék)

Rekedt hang (37 százalék)

Tüsszögés (31 százalék)

Fáradtság (31 százalék)

Izomfájdalom és sajgás (25 százalék)

Szédülés, fejfájás (19 százalék)

Duzzadt nyaki mirigyek (15 százalék)

Megváltozott szaglás (14 százalék)

Láz (13 százalék)

Szemfájdalom (13 százalék)

Mellkasi fájdalom, szorító érzés (12 százalék)

Szaglás elvesztése (12 százalék)

Légszomj (11 százalék)

Hőhullámok (11 százalék)

Hidegrázás vagy borzongás (11 százalék)

