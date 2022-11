A Blikk egyik olvasója számolt be arról, hogy pár napja együtt utazott egy vonaton Molnár Gusztávval. Úgy látta, hogy a színész részeg, és az egyik megállóban leesett a vagonról.

"Tatabánya felé mentünk a vonaton, akkor szúrtam ki Gusztit, aki láthatóan ittas állapotban volt, végül a megállóban gyakorlatilag le is esett a vonatról. Egy ismerősöm mesélte utána, hogy be is vitték a kórházba" - állította a lapnak az olvasó.

Gusztáv nem tagadta, hogy kórházba szállították, de azt cáfolta, hogy alkoholt fogyasztott volna.

"Egyszerűen rosszul lettem, azért történt minden, emiatt vittek be végül a kórházba" - mondta a színész, majd hozzátette, pár nap múlva újra kezelésnek veti alá magát. "Bevonulok egy vidéki intézménybe, amely sokkal szigorúbb és strukturáltabb rehabilitációs központ, mint az előző volt. Úgy döntöttem, részt veszek az egyéves programjukban, így most egy teljes esztendőre elvonulok. Azt, ami kialakult körülöttem, hogy tönkrement a szakmai és a magánéletem is, jelenleg nem tudom kezelni. Nincs más választásom, mint egy évre eltűnni, majd miután kijövök, a nulláról újrakezdeni."

Guszti abban reménykedik, hogy 40 éves korára rendeződik az élete, arra vágyik, hogy legyen egy szép háza, egy szerető felesége, gyerekei, és egy olyan karrierje, ami egyszer már megadatott neki.

A színészt nemrég nagy megrázkódtatás érte, felesége, Molnár-Fazekas Vivien Guszti gyerekkori barátjával jött össze.