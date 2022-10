Alkoholizmusa miatt kellett elvonóra mennie a színésznek augusztusban, s bár hosszabb időt tervezett bent tölteni, azt mondja, azért jött ki, mert nem kell a rehabilitáció teljes idejét bent töltenie, így most a rehabilitációs konzulensénél lakik és új életet kezdett. Ennek első lépéseként mindenkitől bocsánatot kért, akit alkoholos befolyásoltság miatt megbántott.

"Egyelőre letettem arról, hogy külföldre költözek, Magyarországon képzelem el az életem. Ismert emberként úgy, hogy az alkohollal való küzdelmem köztudott, sokkal nehezebb dolgom van, hiszen először is vissza kell nyernem az emberek bizalmát. Ha valaki esetleg ennek a cikknek a hatására úgy gondolja, adna egy esélyt nekem, állok elébe" - mondta el a színész, aki tudja, hogy ha nem vonult volna be az elvonóra két hónapra, belehalt volna az ivásba, ahogy azzal is tisztában van, ugyanez a sors vár rá, ha ismét a pohár után nyúl.

A Fazekas Viviennel való házasságáról azt mondta, tudja, hogy végleg vége, de azért jólesett volna neki egy rendes lezárás.

"Vivi korrekt volt, mert felhívott, hogy van új kapcsolata, de ettől még persze, fáj. Az pedig külön fájdalmas, hogy épp azzal a gyerekkori barátommal jött össze, akinek én mutattam be annak idején" - panaszkodott Gusztáv a Blikknek, hozzátéve, hogy ahogy Viviennel, úgy gyermeke anyjával sem beszél már.

A színész bizakodó, és bízik és érzi magában az erőt, hogy végigmenjen a kijelölt úton és soha többé nem kell visszamennie a rehabra.