A kutatások során egy különleges MRI-berendezéssel mérték a koronavírus-fertőzésen átesett páciensek agyi aktivitását, s olyan elváltozásokat vettek észre, melyek tartós idegi és egyéb károsodásokra utaltak.

46 gyógyult tesztalany eredményeit hasonlították össze 30 egészséges személy adataival, akik nem tapasztalták a volt covidosok rendellenességeit, például az agyködöt, a szédülést, a fejfájást és a depressziót.

Sajnos kiderült, hogy azoknak az agyában, akik hosszú időn át küzdöttek a betegséggel, több ponton is kialakultak szokatlan eltérések. Jelentős változásokat mutattak ki az elülső lebeny több fehérállományi régiójában, illetve az agytörzsben is – ezek a szimptómák magyarázatot adhatnak az alvás- és memóriazavarokra, illetve a gyakorta tapasztalható kimerültségre. A tudósok továbbra is vizsgálják a kontrollcsoportot, hogy kiderítsék, visszafordíthatóak-e a fent említett agyi károdosások – írja az IFLScience.