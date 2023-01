A döntés természetesen attól is függ, hogy az alappor miből készül és milyen ízű, de ezt inkább rád bízzuk, hiszen nincs két azonos ízlésvilágú ember. Az alábbi kiegészítők szinte mindegyikhez passzolnak, érdemes kísérletezni velük.

Bogyós gyümölcsök

Tele vannak jótékony antioxidánsokkal és rostokkal, ráadásul kalóriatartalmuk is alacsony. Magas C- és K1-vitamin, mangán-, réz- és foláttartalommal bírnak, továbbá védik az érrendszert és a bőrt. Nem utolsósorban rózsaszínné varázsolják a turmixodat, de ez már csak hab a tortán.

Bébispenót

Karotinoidjai védik a szemek egészségét, nitrátjai pedig serkentik a vérkeringést. Bőven találsz benne rostokat, A-, C-, K1-vitamint, folsavat, vasat és kalciumot, illetve maga is egy igen hatékony antioxidáns-bomba.

Diófélék

A kesudió, a mandula, a pekándió, a törökmogyoró, a hihetetlenül magas proteintartalmú kendermag (gyakorlatilag ez is dióféle), vagy bármi, amit szeretsz, plusz fehérjével, rostokkal, egészséges zsírokkal és krémes, laktató állaggal látják el a shake-edet. Rengeteg bennük továbbá az E-vitamin, a magnézium és a szelén is. Nem muszáj egészben a turmixba potyogtatnod őket, a belőlük készült 100%-os vajak is tökéletesek erre a célra.

Matchapor

Kiemelkedően magas antioxidáns-tartalma védi sejtjeidet a szabadgyököktől, támogatja a májad és az agyad munkáját, továbbá felpörgeti az anyagcserét, és ezzel elősegíti a testzsírszázalék csökkenését.

Zab

Ha gondban vagy a megfelelő egészséges szénhidrátok bevitelével, akkor jó ötlet némi áztatott vagy főtt zabpelyhet adagolni a smoothie-dhoz. A zab azonban nem csak ezt a makrotápanyagot biztosítja. Roskadásig tele van mangánnal, foszforral, magnéziummal, rézzel, vassal, cinkkel, illetve B1- és B5-vitaminnal.

Tartalmaz továbbá egy béta-glükán nevű rosttípust, amely segít szabályozni a szervezet vércukorszintjét és inzulinválaszát, táplálja az egészséges bélflórát, illetve hosszú időre jóllakottság-érzetet biztosít.

Nyitókép: Shutterstock