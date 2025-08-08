A fesztiválkamatyolás bibliája: így vezényeld le profin az együttlétet!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Nagy Kata
2025.08.08.
Nyakunkon a fesztiválszezon és bizony olykor előfordul, hogy nem csak az aktuális koncerttől dübörög a sátor! Bármennyire is imádjuk a spontaneitást, azért érdemes bizonyos óvintézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a fesztiválkamaty ne negatív értelemben legyen életre szóló élmény.

Az együttlét a fesztiválon olyan, mint egy gumicsizma: nem mindig szexi, de megfelelő összeállításban feldobhatja az estédet! 

Fesztiválozó emberek
A fesztiválos huncutkodásnak megvannak a maga törvényei. 
Forrás: Shutterstock

Fesztivál-útikalauz éhes csajoknak 

Tudjuk, hogy a fesztiválsátor nem egy hotel, de hidd el, hozhat ötcsillagos élményeket: elvégre, ha már úgyis együtt izzadtok a tömegben, miért ne folytathatnátok ezt a kellemes tevékenységet kettesben a sátorban?!

A lényeg mindig a felkészültség és az elővigyázatosság, hogy ne a fenyőillatú popsikendő legyen az egyetlen romantikus gesztus az éjszakában, hiszen az entyempentyem lehet mocskosan jó anélkül is, hogy valóban mocskos lenne.

Mutatjuk, mik azok az óvintézkedések, amiket akkor is meg kell tenned, ha a basszus mellett más rezgések is magával ragadnak.

1. Légy észnél

Oké, tudjuk, hogy a fesztivál a szabadság és az őrült döntések otthona, de ha a szerelem (vagy a vodkaszóda) el is homályosítja az ítélőképességed, egy dologban soha ne köss kompromisszumot: a védekezésben. Mindig legyen nálad legalább egy raklapnyi óvszer és ne is félj használni! 

2. A helyszín

Bármennyire is hívogató a sötét és gondolod azt, hogy senki nem figyel rád, hidd el, nem jó öltet bármilyen nyilvános, de rejtettnek hitt helyen egymásnak esni. Válaszd a sátor óvó sötétjét mindig, minden esetben.

3. Legyen nálad túlélőcsomag

Annak érdekében, hogy a szerelem az egekbe repítsen és ne a nemibeteg gondozóba, legyen nálad mindig egy kis táska, amiben van nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, óvszer és egy kis tasak a használt dolgoknak. 

4. A kommunikáció 

Bár a fesztiválélmény pont azért szexi és emlékezetes, mert spontán, arra azért mindig figyelj oda, hogy az együttlét konszenzusos legyen és hogy mindig beszéljétek meg, mit szeretne a másik és hogyan. 

