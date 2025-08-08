Ez a három csillagjegy élete legnagyobb hibáját követheti el a hétvégén

A 2025 tavaszától szeptember elejéig tartó Szaturnusz és Neptunusz közelállás a Kos jegyében egy különleges – és egyben veszélyes – időszakot nyit meg. A Szaturnusz, a korlátok és realitás bolygója, míg a Neptunusz az álmok és illúziók ura egy nagyon erős ellentétet szimbolizálnak. Ez a kettős energia megosztó hatással lehet a csillagjegyekre, hiszen az egyik oldal „fékez”, a másik álmodozásra és vágyakozásra késztet.

Vigyázz! Ha a csillagjegyed a Kos, Halak vagy Ikrek, a hétvégén rossz döntést hozhatsz!

Forrás: Shutterstock

Ezekre a csillagjegyekre veszélyes időszak a Szaturnusz és Neptunusz közel-közös pozíciója

Az asztrológiai állás feszültséget, bizonytalanságot és összezavarodást generálhat, különösen azokban, akiknek a születési jegye valamilyen módon érintett ebben a folyamatban: a Kos, Halak és Ikrek csillagjegyek.

Kos csillagjegy – A sors kemény próbatétele

A Kos jegy szülöttei jellemzően bátrak, kezdeményezők és impulzívak. A Szaturnusz energiája azonban most fékezheti ezt a lendületet, miközben a Neptunusz zavart és illúziókat idéz elő. A hétvégén a Kosok hajlamosak lehetnek túlzottan elsietni döntéseiket, nem mérlegelve kellően a következményeket, így sorsuk egyik legnagyobb hibája születhet meg. Ezek a hibák akár hosszan tartó akadályokat is jelenthetnek személyes és szakmai életükben.

Halak csillagjegy – Az álmok csapdájában

A Halak jegyűek különösen érzékenyek a Neptunusz hatására, mely egyben az ő uralkodó bolygójuk is. Az álom és valóság közti határ elmosódik, ezért a hétvégén könnyen félreértések, téveszmékre alapozott döntések történhetnek. A Szaturnusz éles valósága rákényszerítheti őket arra, hogy szembenézzenek ezzel a belső bizonytalansággal, de akik nem állnak készen, azoknak most nagy eséllyel kell szembesülniük rossz döntésekkel, amelyek egész életükre kihatnak.

A Szaturnusz és Neptunusz közös tánca a Kos jegyében komoly zűrzavart okozhat.

Forrás: Shutterstock

Ikrek csillagjegy – A kételyek és a cselekvés között

Az Ikrek jegy hullámzó energiáját a Szaturnusz és a Neptunusz csillagjegy-együttállás most különösen megrendítheti. Az intellektus és kommunikáció jegyeként az Ikrek gyakran habozhat, de ezen a hétvégén a bizonytalanság és a zavar intenzívebb lehet, mint valaha. Meggondolatlan kommunikáció, félreértések vagy elhamarkodott lépések következhetnek, melyek akár a legnagyobb hibák sorába is bekerülhetnek.