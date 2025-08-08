Wednesday 2. évad első felvonás: sötétebb, merészebb, groteszkebb – Spoileres kritika

A Wednesday második évadának első fele augusztus 6-án debütált a Netflixen. Visszatértek a régi, megszeretett karakterek és új szereplőkkel is találkozhatunk. Ez az évad sokkal inkább mutatja be Tim Burton különleges képzeteit, mint az első.

Itt a Wednesday 2. évada!

Forrás: Getty Images

Wednesday visszatér a Nevermore Akadémiára

Antihősünk, Wednesday (Jenna Ortega), önszántából kezdi el az új tanévet a Nevermore Akadémián, ahol az előző évben megoldott egy rejtélyt és elkapta a Hyde-ot. Ebben az évadban sokkal nagyobb szerepet kapnak az emberi kapcsolatok: az egyik fő eleme Wednesday és Enid (Emma Myers) szoros barátsága, amely nagyon sok jelenetben hangsúlyt kap. A kedvenc Addams family tagjaink is több szerepet kapnak. Wednesday öccse, Pugsy (Isaac Ordonez) is elkezdi iskolás éveit a kastélyban, illetve Morticia (Catherine Zeta-Jones) és Gomez Addams (Luis Guzmán) is feltűnnek minden részben. A családi dinamikát tökéletesen mutatják be a legújabb felvonásban. A mellékszereplők gyakoribb felbukkanása kifejezetten gazdagítja az élményt.

Enid, Wednesday legjobb barátnője és szobatársa

Forrás: Northfoto

Tim Burton védjegyévé váltak már a groteszk és egyben gyönyörű animációk az előző műveiben és végre itt is többet kaphattunk belőlük! Az animációs betétek egyértelműen színesítik a történetet. A Burtontől már megszokott túlzó és baljós minijelenetek egyszerre nyomasztóak és lenyűgözők. Céljuk nem csupán a vizuális gyönyörködtetés, hanem kulcsfontosságú dolgokat mutatnak be.

Fontos megemlíteni, hogy a sorozat ugyan 13-as korhatárú besorolást kapott, de olyan sok parajelenetet, groteszk képet és nyugtalanító helyzetet vittek a képernyőre, hogy néhány helyen már a horror határát súrolják. A sorozat alapjáraton tinédzsereknek készült, de annyi feszültség van benne, hogy a felnőtt nézők sem maradnak reakció nélkül.

Tim Burton ebben az évadban sokkal több animációval tért vissza

Forrás: Getty Images

SPOILER – ha még nem láttad, innentől ne olvass tovább!

Baljós nyitás, nyugtalanító események

A sorozat második évada egyből belevág a történések közepébe. A Nevermore Akadémia környékén újabb gyilkosságsorozat kezdődik el. Wednesday-t egyre gyakrabban gyötrik látomások és a legújabb víziója szerint legjobb barátnője és szobatársa, Enid lehet a következő. Mindig visszaköszön ezekben a látomásokban egy fekete madár, amire rögtön gyanakodni kezd.