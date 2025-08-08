Wednesday 2. évad első felvonás: sötétebb, merészebb, groteszkebb – Spoileres kritika

A Wednesday második évadának első fele augusztus 6-án debütált a Netflixen. Visszatértek a régi, megszeretett karakterek és új szereplőkkel is találkozhatunk. Ez az évad sokkal inkább mutatja be Tim Burton különleges képzeteit, mint az első.
Antihősünk, Wednesday (Jenna Ortega), önszántából kezdi el az új tanévet a Nevermore Akadémián, ahol az előző évben megoldott egy rejtélyt és elkapta a Hyde-ot. Ebben az évadban sokkal nagyobb szerepet kapnak az emberi kapcsolatok: az egyik fő eleme Wednesday és Enid (Emma Myers) szoros barátsága, amely nagyon sok jelenetben hangsúlyt kap. A kedvenc Addams family tagjaink is több szerepet kapnak. Wednesday öccse, Pugsy (Isaac Ordonez) is elkezdi iskolás éveit a kastélyban, illetve Morticia (Catherine Zeta-Jones) és Gomez Addams (Luis Guzmán) is feltűnnek minden részben. A családi dinamikát tökéletesen mutatják be a legújabb felvonásban. A mellékszereplők gyakoribb felbukkanása kifejezetten gazdagítja az élményt.
Tim Burton védjegyévé váltak már a groteszk és egyben gyönyörű animációk az előző műveiben és végre itt is többet kaphattunk belőlük! Az animációs betétek egyértelműen színesítik a történetet. A Burtontől már megszokott túlzó és baljós minijelenetek egyszerre nyomasztóak és lenyűgözők. Céljuk nem csupán a vizuális gyönyörködtetés, hanem kulcsfontosságú dolgokat mutatnak be.
Fontos megemlíteni, hogy a sorozat ugyan 13-as korhatárú besorolást kapott, de olyan sok parajelenetet, groteszk képet és nyugtalanító helyzetet vittek a képernyőre, hogy néhány helyen már a horror határát súrolják. A sorozat alapjáraton tinédzsereknek készült, de annyi feszültség van benne, hogy a felnőtt nézők sem maradnak reakció nélkül.
SPOILER – ha még nem láttad, innentől ne olvass tovább!
A sorozat második évada egyből belevág a történések közepébe. A Nevermore Akadémia környékén újabb gyilkosságsorozat kezdődik el. Wednesday-t egyre gyakrabban gyötrik látomások és a legújabb víziója szerint legjobb barátnője és szobatársa, Enid lehet a következő. Mindig visszaköszön ezekben a látomásokban egy fekete madár, amire rögtön gyanakodni kezd.
Az évad első felében több új karaktert is felvonultatnak. Az Akadémiára egy új tanár érkezik, Barry Dort (Steve Buscemi), és egy titokzatos diák is, akit homály fed, de képességei már az évad elején megmutatkoznak. A városi embereket pedig egy új nyomozó személye bővíti, aki különösen sok időt tölt azzal, hogy Wednesday után szaglásszon. Az Addams családból is feltűnik egy újabb szereplő, Morticia édesanyja.
Természetesen a régi diákok is jelen vannak, mint Ajax (Georgie Farmer) és Bianca (Joy Sunday), akik a saját kis történetszálukkal vannak elfoglalva.
Az előző évadban Morticia Addams mindössze két részben tűnt fel, de itt már sokkal hangsúlyosabb történetet kap. Az anya és lánya közötti dinamika egyértelműen feszült és megható: Morticia a legjobbat szeretné lányának, aki makacs és önfejű. Beszélgetéseiken egyértelműen érezni a szeretet és tisztelet jelét – legalábbis Morticiánál biztosan – és az egymás kontrollálásáért vívott harcot. Az évad egyik fénypontja az ő kapcsolatuknak a bemutatása. Ez és az Eniddel folytatott viszony sokkal emberibbé teszi Wednesday karakterét, még ha ő ettől a falnak menne is.
Az epizódok egyik legemlékezetesebb helyszínéül a Willow Hill pszichiátria szolgál, ahol Wednesday és Fester is megfordulnak. Itt találkozhatunk Tylerrel, akiről az előző évadban kiderült, hogy ő a szörny, aki után nyomoztak, illetve egy másik negatív hőst is visszahoznak. Az intézetben a díszletvilágot zseniálisan eltalálták: folyamatosan nyikorgó ajtók, árnyékba merülő folyosók és bizarr páciensek, akiket egyszerre tüntetnek fel fenyegetésként és áldozatként. Az első felvonás utolsó jelenetei is itt játszódnak, a feszültség és a vizualitás mesteri módon került ábrázolásra.
Az utolsó, negyedik rész több szálat is fel szeretne görgetni: eltűnések, árulások, halálesetek. A nagy összecsapásra a Willow Hill pszichiátrián kerül sor, ami több karakter sorsát is bizonytalanná teszi, köztük Wednesday is veszélybe kerül – vajon mi lesz az ő sorsa?
A Wednesday második évadának első fele egyértelműen érettebb, jobb a karakterdinamikája és sokkal látványosabb, mint az elődje. Érezni lehetett rajta, hogy ez felvezető a második felvonáshoz, ahol az események ténylegesen erős fordulatot vesznek majd. Ugyan az események gyorsan haladnak, de még sok dolog maradt felderítetlenül. Kíváncsian várom, hogy mi lesz az a pont, amikor majd rajongók ezrei ugranak fel, hogy „Igen, erre vártam!”
A Wednesday 2. évadának második felvonása szeptember 3-án tér vissza a Netflixre.
Értékelés: 10/8 – erős alapot adott az évad második felének, a karakterek és a vizualitás pedig zseniális volt!
