Egy héttel ezelőtt érkezett a hír, miszerint lemondta koncertjeit Bereczki Zoltán. A neves énekes, akit az elmúlt hetekben szombat esténként a Dancing with the Stars zsűritagjaként is láthattunk, régóta készült már a több állomásból álló turnéjára, melyből végül csak két fellépés valósult meg.